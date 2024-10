Si avvicina la campagna di screening contro il tumore al colon retto Promossa dall'AST Ancona, avrà luogo tutte le domeniche di novembre

266 Letture Cronaca

L’AST Ancona in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, offre alla popolazione residente un’ulteriore quanto preziosa opportunità di aderire al Percorso Screening per la diagnosi precoce del tumore del colon retto nel corso delle quattro domeniche del mese di Novembre.

Nelle giornate del 3 Novembre, del 10 Novembre, del 17 Novembre e del 24 Novembre i cittadini (uomini e donne) di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che hanno ricevuto per posta l’invito per partecipare allo screening del colon retto, potranno consegnare solo nelle FARMACIE DI TURNO il loro campione di feci raccolto nell’apposito flacone: la provetta con l’invito cartaceo vanno inseriti insieme in una busta di plastica trasparente, prima di essere consegnati in farmacia. La comunicazione dell’esito del test sarà, come da prassi, inviata via posta dalla segreteria screening oncologici se il test è negativo; qualora invece fosse positivo, la segreteria screening oncologici contatterà telefonicamente l’interessato per programmare la colonscopia.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il cancro del colon retto è il terzo tumore per incidenza negli uomini e il secondo nelle donne nei paesi industrializzati e costituisce una delle più importanti cause di mortalità per cancro. Studi scientifici hanno dimostrato che fare ogni due anni lo screening mediante un test semplice e gratuito, ovvero il test per la ricerca del sangue occulto fecale (SOF), diminuisce in modo significativo la mortalità per cancro colorettale; il test permette di individuare precocemente il tumore o addirittura i polipi pretumorali in modo da poter intervenire precocemente con trattamenti più efficaci.

Dando la possibilità ai cittadini in fascia target (50-69 anni ) per lo screening del colon retto di consegnare il campione fecale di domenica in un orario più ampio, l’AST di Ancona offre agli utenti un’ulteriore opportunità per aderire al programma di prevenzione precoce del tumore del colon retto.

“Questa nuova campagna di screening conferma l’attenzione della Giunta nei confronti della prevenzione oncologica. La diagnosi precoce permette di salvare vite per questo è importante aderire a queste iniziative. Stiamo investendo molto nella prevenzione, potenziando le campagne di screening e cercando di agevolare il più possibile l’accesso e la fruizione di questi percorsi” dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini.

da: AST Ancona