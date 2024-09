Elezioni provinciali nelle Marche: proclamati gli eletti. Ecco tutti i nuovi consiglieri Formati nuovi Consigli delle cinque Province che saranno guidati dagli attuali presidenti in carica. Due gli eletti da Serra de' Conti

Formati i nuovi consigli provinciali delle Marche. Dopo le votazioni di domenica 29 settembre, nella giornata di lunedì 30 si è proceduto alla proclamazione degli eletti.

Ad Ancona il responso delle urne vede la lista “Ancona Provincia di tutti” al 50,35%, con 42.245 voti ponderati, che portano all’elezione di sei consiglieri: Giorgia Fiorentini (consigliere comunale Falconara Marittima, 6.242 voti ponderati), Tiziano Consoli (sindaco di Maiolati Spontini, 6.088), Ivana Ballante (consigliere comunale Filottrano, 5.942), Silvano Simonetti (sindaco di Serra de’ Conti, 4.860), Riccardo Strano (consigliere comunale di Ancona, 3.916), Graziano Stacchiotti (consigliere comunale Agugliano, 3.136).

Sei i consiglieri eletti anche per “Unione Democratica” che raggiunge il 49,65% delle preferenze nella ripartizione ponderata dei voti, pari a 41.655. Conquistano uno scranno in Provincia, Giovanni Balducci (consigliere comunale di Fabriano, con 6.569 voti ponderati, Pieramelio Baldelli (consigliere di Serra de’ Conti, 5.650), Maria Francesca Verdolini (consigliere del Comune di Osimo, 5.544), Filippo Bartolucci (consigliere del Comune di Jesi, 5.206), Roberto Ascani (sindaco di Castelfidardo, 4.379), Eliana Flamini (consigliere del Comune di Osimo, 3.949). I voti espressi sono ponderati, ovvero calcolati in maniera proporzionale al numero di cittadini che il sindaco o il consigliere comunale rappresenta nel Comune di appartenenza. Per ogni fascia demografica è stato calcolato l’indice di ponderazione provvisorio del voto.