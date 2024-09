Festival Organistico insieme al Conservatorio Campiani riscopre Arturo Clementoni Due concerti il 22 e il 24 settembre alla chiesa del Portone di Senigallia e alla Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto

Il Festival Organistico Internazionale si avvia verso la conclusione della XXIII edizione con gli ultimi tre concerti in memoria di Arturo Clementoni, nel quarantesimo anniversario della scomparsa.

Si comincia con due concerti ravvicinati, domenica 22 settembre alle ore 21 alla chiesa del Portone di Senigallia e martedì 24 settembre ancora alle ore 21 alla Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto.

Per omaggiare la figura di Arturo Clementoni, (Potenza Picena 1894 – Ascoli Piceno 1984) formatosi al Conservatorio di Pesaro, poi organista della Cattedrale di Ascoli Piceno – città dove visse – e maestro di cappella per circa quaranta anni, il FOI ha ideato un programma che grazie alla maestria degli artisti coinvolti, offrirà al pubblico un progetto di riscoperta e di studio delle musiche più significative del nostro musicista marchigiano.

Giuseppe Monari all’organo ed il coro Vox Poetica Ensemble diretti da Lorenzo Chiacchiera saranno i protagonisti di un repertorio quasi dimenticato e non eseguito da più di 70 anni.

Un progetto impegnativo che ha comportato la sinergia di numerose competenze artistiche ed organizzative.

La riscoperta delle musiche di Arturo Clementoni, fortemente sostenuta dal FOI, nasce in collaborazione con il Conservatorio di musica «L.Campiani» di Mantova dove l’affermato organista Giuseppe Monari ha svolto uno studio sulla figura storica di Arturo Clementoni e sulla ricognizione del catalogo delle sue opere. L’eccellente lavoro di Monari, oggetto di tesi di biennio in organo, ha ottenuto la massima votazione di 110 e lode oltre alla menzione d’onore. Tale lavoro si è soffermato sull’analisi del Corale Sinfonico “Cristo risusciti”, composto da Clementoni nel 1935, a confronto delle grandi opere organistiche prodotte in quegli anni in Francia. Da questa comparazione è emerso come il nostro compositore marchigiano conoscesse molto bene la realtà compositiva europea e come fosse capace di utilizzare certe strutture formali con genialità ed innegabile originalità inventiva.

Il corale, edito da Monari per Armelin nel 2021, è oggi fruibile da tutti coloro che intendano eseguirlo o avvalersi di ulteriori strumenti per un’analisi maggiormente approfondita sulle opere organistiche di Arturo Clementoni.

Musicista poliedrico, Monari è da sempre impegnato nell’attività di ricerca e di riscoperta di autori poco conosciuti, fornendo preziosi contributi alla storiografia musicale, grazie al suo lavoro di edizioni di partiture inedite e di incisioni discografiche.

Il programma del concerto ha un contenuto espressamente sacro, innestandosi nel solco di quello che fu l’intento della riforma ceciliana che coinvolse appieno Clementoni, proponendosi di recuperare la solida tradizione della polifonia e del canto gregoriano. Si comincerà con il Salve Regina di Arvo Pärt per coro ed organo, brano dal carattere estremamente mistico, lode ed invocazione alla Vergine Maria al quale seguiranno il Corale Sinfonico “Cristo risusciti” e la Missa Jubilaris di A. Clementoni, eseguita per la prima volta il giorno 8 Dicembre 1951 nel Tempio di San Francesco di Ascoli e diretta dallo stesso compositore. La riesumazione di questa messa per coro a tre voci miste ed organo, vuole ricordare uno dei momenti più gloriosi della vita professionale di Clementoni, grazie alla quale vinse il primo premio al concorso di composizione bandito nel 1950 (promulgato Anno Santo da papa Pio XII) dalla Carrara di Bergamo, la casa editrice italiana più importante nel settore della pubblicazione musicale sacra e liturgica dell’epoca.

Per l’interpretazione di questa opera il FOI si è affidato alle competenze del quotato coro marchigiano Vox Poetica Ensemble di Fermo, che da anni partecipa a progetti musicali di grande rilievo artistico con musicisti di fama internazionale, riscuotendo plausi di pubblico e di critica. Nel 2014 ha vinto il IV “Concorso Internazionale Antonio Guanti” svoltosi a Matera.

La direzione è affidata al marchigiano Lorenzo Chiacchiera, appena trentacinquenne ma già con una lunga esperienza alle spalle.

Diplomato in pianoforte, in canto rinascimentale e barocco e in direzione di coro presso la Scuola Superiore per Direttori di Coro di Arezzo, membro stabile di UT-Insieme vocale consonante, con cui svolge un’intensa attività concertistica internazionale, Chiacchiera è direttore di numerosi cori e consulente di formazioni marchigiane che lo invitano in qualità di direttore ospite per perfezionare alcuni aspetti del repertorio corale delle varie epoche, vantando un forte e duraturo legame con la musica antica. Col gruppo Lumos Vocal Ensemble, fondato dallo stesso Chiacchiera, ha vinto nel 2023 il primo premio al Concorso Corale Nazionale Fanum Fortunae.

Il taglio espressamente marchigiano che si è cercato di realizzare per omaggiare un importante compositore della nostra terra si inserisce nella scelta non casuale dei luoghi. La Basilica della Santa Casa di Loreto (che ospiterà il concerto del 24 settembre) ebbe infatti l’onore di avere tra i suoi organisti lo stesso Arturo Clementoni, dove veniva sovente chiamato a sostituire il celebre virtuoso Ulisse Matthey (1876-1947).

Il concerto del 24 settembre, in memoria di Mario Clementoni, nipote di Arturo e fondatore della celebre Clementoni Spa, si inserisce tra gli appuntamenti celebrativi dell’anniversario dei 90 anni di servizio dei Frati Minori Cappuccini al Santuario della Santa Casa di Loreto.

L’ingresso è come sempre gratuito.

La Fondazione Leopoldo Uccellini, organizzatrice del Foi 2024, intende ringraziare tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione: la Diocesi di Senigallia, la Delegazione Pontificia per la Santa Casa di Loreto, l’ArciDiocesi di Ancona, la Regione Marche, il Banco Marchigiano, la Clementoni SPA, la Dottoressa Patrizia Clementoni, la Dottoressa Monica De Pau, Fratelli Lucesole Traslochi, Pallotti Atelier Organario, etichetta discografica Tactus oltre ai Comuni di Senigallia (capofila), Ancona, Belvedere Ostrense, Chiaravalle, Corinaldo e Loreto.

