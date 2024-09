In arrivo oltre 2 milioni di euro per rafforzare la cybersicurezza regionale Approvati due progetti che vedranno coinvolti gli Enti locali e le aziende sanitarie e ospedaliere

103 Letture Cronaca

Sono 2.310.000 euro i fondi assegnati alla Regione Marche per l’implementazione di due nuovi progetti significativi per il rafforzamento della sicurezza informatica regionale. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha approvato entrambe le iniziative presentate dalla Regione Marche nell’ambito della Misura #55 “Promuovere la digitalizzazione e l’innovazione, nonché rafforzare la sicurezza nella Pubblica Amministrazione, anche mediante l’impiego delle risorse del PNRR”, prevedendone il finanziamento tramite il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.