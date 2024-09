Seduta del Consiglio Regionale delle Marche lunedì 9 settembre All'esame la convalida dell'elezione di nuovi consiglieri e alcune proposte di legge

Dopo la parentesi estiva torna a riunirsi il Consiglio regionale convocato per lunedì 9 settembre a partire dalle ore 10.

Nel corso della seduta previsto l’esame della proposta di atto amministrativo, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, riguardante “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali Renato Claudio Minardi e Giovanni Dallasta, subentrati per surrogazione ai consiglieri dimissionari Andrea Biancani e Luca Serfilippi, del consigliere regionale Goffredo Brandoni, subentrato per surrogazione al consigliere regionale Carlo Ciccioli e convalida dell’elezione della consigliera regionale Mirella Battistoni, subentrata per affidamento della supplenza delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessore del consigliere Goffredo Brandoni e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità” (Relatore Gianluca Pasqui).