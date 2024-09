Word Skate Game Italia: convocati in nazionale Alice Sorcionovo e Alessio Piergigli I portacolori della LunA Sports Academy impegnati insieme al tecnico Luca Bernacchia in Abruzzo nelle gare di velocità

187 Letture Sport

Alessio Piergigli ed Alice Sorcionovo della LunA Sports Academy convocati dal settore Corsa della Fisr al World Skate Games Italia; il Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport su rotelle.

12 discipline in un turbinio di emozioni mozzafiato, per l’evento internazionale in scena dal 6 al 22 di settembre. Un vero e proprio spettacolo per milioni di appassionati. Un festival dei giovani, dello sport e dell’intrattenimento.

Dopo il grandissimo successo del 2022 in terra argentina, per la prima volta l’Italia ospiterà la quarta edizione dei World Skate Games, organizzata da FISR e World Skate. Saranno quattro le regioni coinvolte: Lazio, Abruzzo, Piemonte ed Emilia-Romagna, per un appuntamento che si preannuncia unico nel suo genere.

I 2 portacolori della Società di Senigallia sono stati convocati insieme a loro allenatore Luca Bernacchia per le gare di Velocità che si terranno a Montesilvano (PE) ed a Sulmona nella settimana dal 13 al 20 Settembre; tutta la Società della LunA Sports Academy con in testa il presidente Roberto Arthemalle augurano ai 2 velocisti ed al loro tecnico le migliori fortune in attesa del via di questo fantastico appuntamento mondiale.

da LunA Sports Academy