“Anche Liverani di Fratelli d’Italia si lamenta della sanità a Senigallia” "Ormai è chiaro che anche nel centrodestra sono stanchi di Acquaroli e Saltamartini"

“Non è la prima volta che il consigliere comunale Marcello Liverani denuncia sulla stampa le sue disavventure sanitarie.

Già a luglio aveva puntato il dito sui gravissimi ritardi subiti in merito a una risonanza urgente; oggi critica l’impossibilità di svolgere una visita dal fisiatra a Senigallia, che lo ha costretto a spostarsi a Porto San Giorgio. D’altra parte, di fronte all’immobilismo della giunta Acquaroli, alla mancanza di investimenti in strumentazioni e personale e a una programmazione inesistente, che altro si aspettava?

Peccato però che, a differenza di quando stava all’opposizione, il consigliere di Fratelli d’Italia dimentichi sempre di menzionare le responsabilità, mentre fino a quattro anni fa non faceva altro che lanciare accuse e strali contro di me, in qualità di sindaco di Senigallia, e contro l’allora giunta regionale di centrosinistra. Sarà forse perché è stato uno dei principali sostenitori dell’attuale sindaco Olivetti, già presidente del Comitato cittadino per la Difesa dell’Ospedale, il quale ha accuratamente evitato di esercitare pressioni in Regione?

Oppure perché lo stesso Liverani non ha mai perso occasione di sottolineare pubblicamente la propria vicinanza al presidente della Regione Marche Acquaroli? Magari, prima o poi, il consigliere ci farà conoscere le ragioni delle sue omissioni. Ciò che resta, visibile a tutti i cittadini e al personale sanitario che tenta con abnegazione di rimediare alle continue inadempienze del Sistema sanitario regionale, è la totale inadeguatezza di questo centrodestra, a Senigallia come nel resto delle Marche, incapace di andare oltre la demagogia e di dare risposte concrete ai bisogni reali delle persone”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

“C’è un dato di fatto che non può essere più nascosto – aggiunge Mangialardi –: anche i partiti di centrodestra sono ormai stanchi della politica sanitaria di Acquaroli e Saltamartini, che di fatto ha portato al collasso il sistema-salute della nostra Regione con pseudo riforme che non hanno fatto altro che aggravare i precedenti problemi e crearne di nuovi, nonostante l’enorme mole di risorse messe a disposizione dal Pnrr. Risorse di cui, è bene ricordarlo, nessuna precedente Amministrazione regionale ha mai potuto usufruire. Lo avevamo visto già lo scorso dicembre con la richiesta di rimuovere dalla giunta regionale l’assessore Saltamartini, avanzata dalla segretaria della Lega Giorgia Latini direttamente al presidente Acquaroli. Ma, come dimostrano le ripetute esternazioni di Liverani, c’è grande malcontento anche tra gli eletti e i militanti di Fratelli d’Italia. Gli unici che sembrano davvero non accorgersi di nulla sono proprio Acquaroli, Saltamartini e il sottosegretario alla giunta Aldo Salvi, di cui ormai da tempo, dopo la sua nomina, si sono perse le tracce”.

