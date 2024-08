L’argentino Landoni rimane alla Goldengas Senigallia Conferma per l'ala-pivot dopo una stagione a 13.8 punti e 6.3 rimbalzi

Identity card

Nome: Andrés Landoni



Data di nascita: 17 settembre 1990

Luogo di nascita: Cordoba (Argentina)

Ruolo: ala grande

Segni particolari: ha lavorato come professore di Storia presso l’Università di Cordoba

Passioni extracampo: la storia

Proseguiamo con le conferme nel roster dei giocatori della Pallacanestro Goldengas Senigallia: sarà di nuovo in campo l’argentino Andrés Landoni. Acuto e talentuoso, Andrés giocherà per il terzo anno nelle Marche e per il secondo alla Goldengas. Arrivato qui dopo una grande stagione a Civitanova, con cui vince il campionato di Serie C Gold e si differenzia per le sue ottime doti di giocatore protagonista (18 punti a partita), l’ala-pivot si è affezionato alla regione, come molti altri cestisti argentini arrivati in zona.

Andrés, nato a Cordoba e alto 205 centimetri, si è formato nel club Matienzo di Cordoba e ha debuttato presto nella National Basketball League (LNB) ma anche nella Lega del Sud America. Ha giocato per l’Estudiantes Concordia nell’Argentina Liga A, e a Senigallia ha chiuso lo scorso campionato con 13,8 punti e 6.3 rimbalzi di media a partita. Giocatore di grande tecnica, molto pericoloso e con grandi qualità in campo, Andrés Landoni sarà una certezza per la squadra della Pallacanestro Senigallia.