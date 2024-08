Pegaso Security Spa: nuove opportunità di lavoro nelle Marche Le figure professionali richieste includono guardie giurate per le varie sedi sul territorio nazionale

Se sei alla ricerca di un’occupazione, il settore della sicurezza propone nuove ed entusiasmanti opportunità. Pegaso Security Spa ha annunciato l’intenzione di reclutare 1500 nuovi collaboratori per potenziare i propri servizi in diverse province italiane.

Carlo De Nigris, amministratore di Pegaso Security Spa, ha affermato: “Abbiamo vinto importanti bandi di gara e nelle regioni settentrionali, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Liguria ed Emilia Romagna, siamo in cerca di circa 1500 persone per adempiere agli impegni assunti con i nostri clienti”.

Le figure professionali richieste includono guardie giurate per le varie sedi sul territorio nazionale, portieri e circa 100 profili tecnici, esperti nell’installazione e manutenzione di sistemi di allarme e video sorveglianza. Le province interessate comprendono Milano, Lodi, Cremona, Ferrara, Bologna, Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Trento, Bolzano, Mantova, Pavia, Alessandria, Torino, Pescara, Teramo, Roma, Latina, Frosinone, Bari, Bat e Foggia.

Attualmente, Pegaso Security Spa conta su circa mille dipendenti, tra cui operatori fiduciari, e mira a espandere ulteriormente il proprio personale per sostenere la propria crescita. Durante il 2023, oltre 80 collaboratori hanno potuto passare da contratti precari a contratti a tempo indeterminato. L’azienda ha visto un fatturato in continua crescita: nel 2023 ha raggiunto i 28 milioni di euro, con previsioni per il 2024 di arrivare a 40 milioni.

L’innovazione tecnologica è un elemento fondamentale per Pegaso Security Spa, che investe costantemente nelle proprie centrali operative e nella formazione del personale. De Nigris mette in evidenza: “Le nostre risorse umane rappresentano il nostro vero patrimonio e siamo orgogliosi di offrire nuove opportunità di crescita professionale. Supportiamo i nostri collaboratori anche tramite agevolazioni economiche, cercando di migliorare le condizioni rispetto al contratto di lavoro nazionale di riferimento”.

Per affrontare la sfida di reclutare il personale necessario, l’azienda ha avviato collaborazioni con sigle sindacali, mirando a proporre condizioni lavorative più favorevoli rispetto al reddito di cittadinanza. Pegaso Security Spa invita tutti gli interessati a sfruttare questa opportunità di crescita professionale, inviando la propria candidatura a cv@pegasosecurity.it.