Giovanni Margiotta è il nuovo presidente dell’Assemblea provinciale dei Giovani Democratici Grande soddisfazione per il 25enne senigalliese

88 Letture Politica

Venerdì 26 luglio si è tenuta presso la sede regionale del PD Marche l’Assemblea degli iscritti dei Giovani Democratici della Provincia di Ancona. Tra i punti all’ordine del giorno, l’elezione del Presidente dell’Assemblea provinciale GD, da cui è risultato eletto Giovanni Margiotta, senigalliese di 25 anni.

Nel corso dell’Assemblea è stata inoltre esposta dal Segretario provinciale Pazzaglia la relazione inerente le attività politiche finora svolte e quelle in programma, ottenendo dall’assemblea pieno sostegno circa l’indirizzo da continuare a perseguire.

“L’elezione del presidente dell’assemblea GD – commenta il Segretario Federico Pazzaglia – rappresenta un altro tassello del percorso di ricostruzione provinciale dei Giovani Democratici voluto da questa Segreteria e costituisce una garanzia per la nostra Federazione, che ha visto nei mesi scorsi l’inaugurazione dei circoli di Ancona, Jesi-Vallesina e che vedrà prossimamente il rinnovo dei circoli di Osimo e Senigallia”. Prosegue Pazzaglia: “Ringrazio Giovanni Margiotta per la disponibilità data ad assumere questo nuovo compito e per il lavoro svolto all’interno della Federazione. Esprimo, infine, un grande ringraziamento a tutti gli iscritti per il costante impegno messo nei territori e a tutta la Segreteria provinciale per la preziosa e costante collaborazione.”

Da circa un anno e mezzo l’attività provinciale dei Giovani Democratici ha assunto considerevole costanza e presenza sul territorio, rappresentando una risorsa importante per l’attività politica del Partito Democratico al proprio livello.

Nell’augurare buon lavoro al neo-presidente e a tutti/e noi, vi invitiamo a seguire le nostre pagine social per rimanere aggiornati sulle nostre prossime iniziative.

Segreteria provinciale GD