“Questo Comune promuove l’uso della bici”: Senigallia aderisce a Bike Hospitality Firmato dal sindaco il protocollo della Federazione Ciclistica Italiana alla presenza del presidente Lino Secchi

Venerdì 12 Luglio si è svolta, presso la sede municipale del Comune di Senigallia, la cerimonia dell’adesione del Comune di Senigallia al protocollo “Bike Hospitality” della Federazione Ciclistica Italiana.

Per il Comune di Senigallia erano presenti il Sindaco Massimo Olivetti, il Vice Sindaco Riccardo Pizzi e l’Assessore al Turismo Simona Romagnoli. Per la Federazione Ciclistica Italiana il Presidente del Comitato Regionale Marche Lino Secchi ed il Presidente del Comitato Provinciale di Ancona Federico Bastianelli.

Il progetto Bike Hospitality mira a stabilire una collaborazione con le città che promuovono l’uso della bicicletta per la mobilità quotidiana, per la promozione turistica e per l’avviamento all’attività giovanile. Diventa quindi fondamentale la messa in rete di tutti i soggetti coinvolti nel settore del “turismo in bicicletta” e della “mobilità sostenibile” che s’impegnano alla promozione dell’uso della bicicletta.

La Federazione Ciclistica Italiana mette a disposizione dei comuni aderenti progetti di mobilità sostenibile e di turismo in bicicletta oltre alla propria struttura organizzativa, diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale.

I soggetti coinvolti, amministrazioni pubbliche, strutture ricettive, produttori enogastronomici, noleggiatori, guide cicloturistiche, attrazioni artistiche, storiche e culturali, vengono qualificati dalla Federazione Ciclistica Italiana come “BIKE HOSPITALITY” con il logo della stessa Federazione e inseriti in tutte le attività di promozione.

Il comprensorio del Comune di Senigallia, dove si sta diffondendo sempre di più l’offerta cicloturistica e dove, grazie alle bellezze naturali, enogastronomiche ed alle altre risorse turistiche, cresce l’attenzione degli amanti della bici dalle altre regioni italiane e dall’estero, risulta un luogo ideale per valorizzare ed attuare il progetto.

Presto verranno apposti lungo le vie d’ingresso al comune i cartelli riportanti la certificazione del Comune di Senigallia come “Comune Bike Hospitality riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana” con la dicitura “questo Comune promuove l’uso della bicicletta”.

Molte altre iniziative prenderanno corpo nei prossimi mesi attivando la collaborazione fra i due enti ed avvalendosi delle competenze e delle professionalità messe a disposizione dalla Federazione Ciclistica Italiana, dai propri Comitati territoriali, dalle proprie società e dai propri tecnici e tesserati.

Tali iniziative saranno realizzate in sinergia con il tessuto ricettivo, quello enogastronomico e quello generalmente interessato al mercato della bike economy.

Iniziative significative verranno realizzate all’interno delle scuole per l’avviamento dei giovani all’uso della bicicletta, sia sotto l’aspetto sportivo che quello della mobilità.

Una ulteriore collaborazione sarà instaurata con il comparto produttivo del territorio al fine di favorire il bike work, anche in collaborazione con le forze di polizia locali.

Non ultimo, si valuterà la realizzazione di eventi ciclistici volti a favorire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze.

L’incontro si è poi concluso con la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con le firme apposte dal Sindaco Massimo Olivetti e dal Presidente Lino Secchi.