Si parla di marineria al museo della mezzadria Il 19 luglio aperitivo al museo senigalliese

Venerdì 19 luglio alle ore 18.00 nel chiostro del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi prenderà il via la XX edizione di UOMINI E PAESAGGI.

Un aperitivo al Museo, incontri dedicati alla conoscenza e approfondimento della storia del territorio non solo senigalliese, ma dell’intera regione Marche e del Paese. Questa volta il tema sarà quello della marineria senigalliese e a parlarne sarà la professoressa Maria Lucia De Nicolò, docente di Storia Moderna nella Università di Bologna, che ha al suo attivo numerose pubblicazioni e la direzione scientifica di progetti legati alla valorizzazione delle identità locali e del patrimonio culturale delle comunità costiere del medio Adriatico. Dal 2006 è Direttore del bel Museo della Marineria Washington Patrignani di Pesaro.

Il titolo del suo intervento è Senigallia: risorse del mare e risorse per il mare: parlerà di barche, di commercio di pesce fresco, di carpentieri e metterà in evidenza come e perché nella città si sia sviluppata una fiorente attività di costruzione di barche, al punto che per Senigallia si può parlare addirittura di una scuola di carpenteria di indubbio rilievo che prosegue per secoli. Affronterà il tema dello sviluppo della marineria peschereccia, del potenziamento del commercio di pesce fresco di mare, senza trascurare la trasformazione nel tempo delle abitudini alimentari e delle pratiche culinarie della popolazione.