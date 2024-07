Turismo Marche: la campagna estiva promozionale entra nel vivo fino al 29 luglio Spot tv, digital screen, social e affissioni: un mix tra nuovi e vecchi metodi per una copertura capillare

Mare o montagna? Sport e cultura? Gusto o eventi? Borghi o natura?… Semplicemente Let’s Marche, la regione dove il turista non è costretto a scegliere ma può fare tutto.

Dopo il successo delle campagne natalizie e primaverili in Italia e all’estero, proseguono le iniziative promozionali per il territorio regionale con il nuovo concept lanciato a maggio dall’Atim per la stagione turistica 2024, ispirato al tema delle congiunzioni.