A Senigallia, Boscomio verrà intitolato al Prof. Camillo Nardini. Cerimonia sabato 22 giugno

Sabato 22 giugno 2024 alle ore 11:00, si terrà la cerimonia di intitolazione di Boscomio – bosco urbano in Strada delle Saline, località Ciarnin – alla memoria del Prof. Camillo Nardini.



Uomo di profonda cultura umanistica e di vaste curiosità, il Prof. Nardini ha saputo spaziare con grande competenza anche nei campi della scienza e della tecnica.

Il suo amore per Senigallia e la sua sensibilità ai temi ambientali lo hanno spinto ad ideare, progettare e realizzare Boscomio così come lo possiamo vivere oggi, un luogo che rimarrà per sempre legato alla sua memoria.

La cerimonia rappresenterà un momento speciale per ricordare e celebrare un uomo che ha dedicato la sua vita alla cultura, all’educazione e all’ambiente, lasciando un segno indelebile nella nostra comunità.