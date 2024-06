Si avvicina la terza edizione di Collegamenti – Festival Urbano delle Arti A Senigallia dal 7 giugno al 9 luglio

Giunge alla terza edizione Collegamenti Festival Urbano delle Arti, che si propone di abitare gli spazi della città attraverso i linguaggi performativi organizzato da Collettivo Collegamenti grazie alla collaborazione con il Comune di Senigallia, AMAT, Coop Alleanza 3.0, il riconoscimento della Regione Marche, l’ottenimento EFFE European Quality Label 24/25 e il patrocinio dell’Università di Macerata.

Ogni performance è pensata per valorizzare gli spazi urbani attraversati: il porto diventa lo scenario per passeggiate interattive legate al mare, musicate dal poli-strumentista Simone Bellezze, negli scavi archeologici rivive la classicità grazie al ciclo di lezioni-spettacolo sull’antichità a cura del filosofo e performer Cesare Catà in collaborazione con il Festival Regionale TAU/Teatri Antichi Uniti e Senigallia Sotterranea. La Libreria Mondadori e Palazzetto Baviera ospiteranno delle presentazioni performative e teatrali dei testi editi da Ibride Edizioni: la collezione di taccuini interattivi “Parole Camminate” di Francesca Berardi e la drammaturgia contemporanea “E fuori piove” con gli attori Filippo Mantoni e Michele Nardi.

Spazio anche agli aperitivi teatrali presso Osteria Palazzo Barberini con monologhi comici e lezioni-spettacolo e alle arti visive e la fotografia nella sala espositiva Visionaria con gli scatti di alcuni dei fotografi che hanno collaborato al progetto Parole Camminate: Paolo Monina, Walter Ferro, Delia Biele, Giorgia Pevere, Massimo Renzi, Luca Lucci.

Un cuore anatomico, simbolo del festival e dell’umanità ritrovata grazie alle arti, si insinua nel tessuto urbano, tra le vie del centro e verso il mare.

Di seguito, il calendario delle iniziative e come partecipare.

COLLEGAMENTI – FESTIVAL URBANO DELLE ARTI

Dal 7 Giugno al 9 Luglio 2024 nei luoghi di Senigallia

Ecco tutti gli appuntamenti:

7 Giugno ore 19.30 LIBRERIA MONDADORI – presentazione collana di libri interattivi Parole Camminate – Ibride Edizioni di Francesca Berardi [gratuito]

11 Giugno ore 19.30 BANCHINA DI LEVANTE – passeggiata interattiva con cuffie wifi al porto sulla leggenda “Medusa, Gorgone degli Abissi” [gratuito – prenotazioni 3479237933]

11 Giugno ore 21.30 AREA ARCHEOLOGICA LA FENICE – “Carattere e Destino” Lezione spettacolo interattiva sugli Dei e gli Eroi a cura di Cesare Catà [acquisto su vivaticket al link CARATTERE E DESTINO. LEZIONE SPETTACOLO INTERATTIVA SUGLI DEI E GLI EROI (vivaticket.com e prenotazioni 3479237933]

18 Giugno ore 19.30 BANCHINA DI LEVANTE – passeggiata interattiva con cuffie wifi al porto sulla leggenda “Mitì, Sirena del Conero” [gratuito – prenotazioni 3479237933]

18 Giugno ore 21.30 AREA ARCHEOLOGICA LA FENICE – “Orfeo, le Selkies e Mi nonnu” Storie d’amore e di fantasmi dal folklore ellenico, celtico e marchigiano a cura di Cesare Catà [acquisto su vivaticket al link ORFEO, LE SELKIES E MI NONNU. STORIE D’AMORE E DI FANTASMI DAL FOLKLORE ELLENICO, CELTICO E MARCHIGIANO (vivaticket.com e prenotazioni 3479237933]

20 Giugno ore 19 OSTERIA PALAZZO BARBERINI – “In cucina con Pedro Almodóvar” Aperitivo Teatrale/Lezione-spettacolo con Filippo Mantoni [prenotazioni 3925247163]

21-22-23 Giugno dalle 17 alle 22 VISIONARIA/SPAZIO ESPOSITIVO – “Ibridi Spazi” mostra fotografica interattiva [ingresso libero]

25 Giugno ore 19.30 BANCHINA DI LEVANTE – passeggiata interattiva con cuffie wifi al porto sulla leggenda “Penelope, Regina di Itaca” [gratuito – prenotazioni 3479237933]

25 Giugno ore 21.30 AREA ARCHEOLOGICA LA FENICE – “L’urlo della Farfalla” Lezione spettacolo su Jim Morrison e il mito di Dioniso a cura di Cesare Catà [acquisto su vivaticket L’URLO DELLA FARFALLA. LEZIONE SPETTACOLO SU JIM MORRISON E IL MITO DI DIONISO (vivaticket.com e prenotazioni 3479237933]

2 Luglio ore 19.30 BANCHINA DI LEVANTE – passeggiata interattiva con cuffie wifi al porto sulla leggenda “Actea, Nereide delle Rive” [gratuito – prenotazioni 3479237933]

2 Luglio ore 21.30 PALAZZETTO BAVIERA – “E fuori piove” Reading teatrale e presentazione del libro con Filippo Mantoni e Michele Nardi [gratuito – prenotazioni 3479237933]

9 Luglio ore 19 OSTERIA PALAZZO BARBERINI – “Vita Tragicomica” Aperitivo Teatrale/Monologhi comici con Filippo Mantoni e Francesca Berardi [prenotazioni 3925247163]