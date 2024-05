Al via tutti gli appuntamenti primavera-estate di Play [project] Il progetto editoriale sarà presentato ufficialmente il prossimo 7 giugno presso la libreria Mondadori di Senigallia

Play [project] – dispositivo interattivo per attraversamenti poetici è un progetto di Collettivo Collegamenti che vede la creazione di drammaturgie sonore e narrative per la valorizzazione artistica di luoghi storici, urbani e naturali della Regione Marche.

Si tratta di vere e proprie passeggiate site-specific con auricolari wireless che consentono di riscoprire in modo poetico i paesaggi attraversati.

“Ogni luogo è percepito, vissuto, studiato ed ascoltato da un team artistico che crea dei contenuti ad hoc: storie, suoni, rumori, musiche. Delle playlist per immergersi in atmosfere, comporre i tasselli di una storia, dialogare con la percezione visiva e attraversare borghi, musei e paesaggi in modo dilatato, creativo – scrive Francesca Berardi – con Play[project] vogliamo valorizzare l’anima dei luoghi, costruire percorsi collettivi e allo stesso tempo intimi e personalissimi. Ogni playlist è pubblicata nel progetto editoriale, che verrà presentato il 7 Giugno presso la Libreria Mondadori di Senigallia, Parole Camminate: una collezione di taccuini di viaggio editi da Ibride Edizioni all’interno dei quali sono presenti i testi di Francesca Berardi, i collegamenti alle tracce sonore dei musicisti Simone Bellezze e Paolo Bragaglia, recitate da Francesca Berardi e Filippo Mantoni (e da Nathalie Cariolle e Jessica Sula per le versioni tradotte in lingue straniere) e post-prodotte da Massimiliano Camillucci, il progetto grafico di Giacomo Giovannetti ed i progetti fotografici di studio dei luoghi realizzati dai fotografi Paolo Monina, Walter Ferro, Delia Biele, Massimo Renzi, Giorgio Bianchi, Giorgia Pevere”.

Collettivo Collegamenti propone l’attivazione di tutte le passeggiate con dispositivi wireless con il seguente calendario:

• PLAY [MONSANO] sabato 27 Aprile ore 16.30 in Piazza Mazzini a Monsano (a seguire degustazione presso Cantina Marconi)

• PLAY [LE PORTE DI JESI] sabato 18 Maggio alle ore 21, 22 e 23 presso il Museo Diocesano di Jesi, piazza Federico II, nell’ambito della Notte dei Musei

• PLAY [SENTIERO TRA ORIENTE E OCCIDENTE] venerdì 24 Maggio ore 20 presso Osteria Palazzo Barberini di Senigallia, una cena sensoriale tra sapori e suggestioni sonore in cuffia

• PLAY [PORTO] martedì 11-18-25 Giugno e 2 Luglio ore 19.30 presso la Banchina di Levante di Senigallia (davanti al ristorante Uliassi) nell’ambito di Collegamenti Festival

• PLAY [DOMUS] weekend 12-13-14 Luglio ore 19 presso la Domus dei Coiedii/Parco Archeologico di Castelleone di Suasa, nell’ambito di Insuasa Festival

• PLAY [LE STANZE DI LIVIA] sempre fruibile tramite Qrcode negli orari di apertura del Museo Archeologico/Palazzo Della Rovere di Castelleone di Suasa

Per info e prenotazioni: pagina Facebook Play[project] – Collettivo Collegamenti (Facebook e Instagram): 3479237933

www.collettivocollegamenti.com

Progetto realizzato con i seguenti partner: Trainart/Creative Europe, Consorzio Marche Spettacolo, Patrimonio in Scena, Museo Diocesano di Jesi, Marche Storie, Regione Marche, Comune di Castelleone di Suasa, Comune di Monsano, Osteria Palazzo Barberini.