Senigallia abbandonata: le ex colonie Uisp sul lungomare Da Vinci

Concludiamo la nostra serie sui luoghi abbandonati, o comunque non utilizzati di Senigallia, con le ex colonie Uisp che ormai da qualche anno sono chiuse.

Dopo la revoca della concessione all’Uisp ( https://www.senigallianotizie.it/1327448989/senigallia-revoca-concessione-ostello-a-uisp-se-ne-discutera-in-commissione ) nel 2022 l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’area, aveva pubblicato un bando per la concessione in gestione per 12 mesi ma poi non se ne era fatto nulla anche se era scoppiata una polemica politica: