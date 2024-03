Controlli dei Carabinieri, giovane sorpreso con oltre 30 grammi di marijuana Denunciato un 30enne del posto; complessivamente sono state identificate circa 70 persone

Nell’intera giornata di venerdì 8 marzo, i Carabinieri del comando di Senigallia, coordinati dal Capitano Felicia Basilicata, sono stati impegnati in dei controlli serrati del territorio, volti principalmente a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione.

Il vasto dispiegamento delle forze dell’ordine ha prodotto i suoi frutti, in quanto non sono stati registrati nuovi furti. Parallelamente, i militari hanno provveduto a fermare circa 50 veicoli, identificando in tal frangente all’incirca 70 persone.

Nell’ambito di tali controlli, un 30enne del posto è stato trovato in possesso di oltre 30 grammi di marijuana, scoperta che gli è costata una denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.