Furti in serie a Senigallia al Vivere Verde e in zona stadio: sei colpi a segno in pochi giorni La Comandante dei Carabinieri Felicia Basilicata: "Sempre stesse modalità e refurtive simili. Casi più frequenti nel fine settimana"

477 Letture Cronaca

Oltre al caso di Scapezzano del 23 gennaio, dal Comando della Compagnia Carabinieri di Senigallia arriva notizia che i furti in casa a Senigallia vengono segnalati in serie, in questo scorcio iniziale del 2024.

Sono sei i colpi andati a segno a Senigallia, a cui si sommano quelli solo tentati, nella zona dello Stadio Bianchelli e del Vivere Verde. Le modalità, come spiega la Comandante Felicia Basilicata, sono sempre le stesse: i malviventi entrano nelle abitazioni, preferibilmente al piano terra e al primo piano, quasi sempre forzando le porte finestre e penetrando nelle abitazioni.

Una volta all’interno, i ladri hanno libero accesso a ciò che vogliono, ma solitamente vengono cercati e asportati monili in oro e denaro contante.

Ai Carabinieri il compito di raccogliere le segnalazioni e le denunce, eseguendo i rilievi del caso e proseguendo nelle indagini per risalire ai responsabili: non si esclude, infatti, che si tratti sempre degli stessi malviventi che si stanno lasciando dietro una scia di furti, scegliendo in particolar modo il fine settimana per colpire.