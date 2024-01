Circa 280 partecipanti a Senigallia per la gara “30 Camini – Sfida di Natale” La competizione di orienteering ha animato il centro storico

Nel primo pomeriggio del 29 dicembre 2023, il centro storico della nostra cittadina è stato invaso da centinaia di “cercatori di lanterne”.

Complice il clima quasi primaverile e l’atmosfera natalizia delle luminarie, una folla scalpitante ha riempito il Foro Annonario che è stato punto di partenza della gara promozionale di Orienteering “30 Camini – sfida natalizia” edizione 2023.

Promossa dall’Assessorato allo Sport e Patrocinata dal Comune di Senigallia, la manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Sportiva “Picchio Verde” (FISO-Federazione Italiana Sport Orienteering delegazione Marche), la sfida di orienteering ha riunito un numero inaspettato di partecipanti di ogni fascia d’età (circa 280 concorrenti) e ha visto una partecipazione numerosa contraddistinta da persone di ogni fascia di età e anche con disabilità. Infatti è ormai consuetudine vedere tra la folla gli amici dell’associazione inclusiva Malupa 5.0 – La Fabbrica dei Sogni e di Itaca di Fano, centro ippico socio educativo.

Equipaggiati solo di una mappa del centro storico, il gioco consisteva nel localizzare una serie di “lanterne” (così vengono chiamati dai giocatori di orienteering i punti di interesse disseminati lungo il percorso) le quali erano contraddistinte da un numero.

Ogni giocatore o squadra doveva punzonare sul proprio “testimone” la lanterna trovata con l’obiettivo di trovare più lanterne possibili nel minor tempo.

Bellissimo è stato vedere decine di bambini, ragazzi e adulti correre per la città senza cellulare in mano, muniti di mappe e determinati a concludere la loro caccia.

Ma ancora più bello è stato incontrare lo sguardo divertito che ha accompagnato i giocatori per tutta l’attività.

I “30 Camini” non è solo un evento ludico ma è anche una sfida che porta a visitare le strade e i luoghi più famosi del centro con uno sguardo diverso, facendo attenzione alle distanze e ai percorsi più rapidi per passare da una lanterna all’altra e da uno scorcio all’altro.

Partenza e arrivo della gara è stata la Piazza del Foro Annonario; a fine gara gli Assessori Alan Canestrari e Gabriele Cameruccio hanno consegnato i premi divisi per categorie, messi in palio dall’Assessorato al Turismo e dall’Assessorato alla Cultura quali omaggi per gli spettacoli in calendario presso il Teatro La Fenice e omaggi per la mostra della fotografa Sandy Skoglund presso Palazzo del Duca e inoltre premi forniti da numerosi sponsor locali: libreria Kamillo, Mamamia, Cinema Gabbiano, ATGTP Teatro giovani-Teatro Pirata, Teatro Nuovo Melograno, Ongame shop, Enoteca Galli, Amaro Canaja, Ottica Casagrande Lorella, Emporio Pacenti, birrificio Oltremondo, cioccolateria Miv, Caffepresso, Senigallia Incoming touroperator.

Questo evento vuole promuovere tra la popolazione una disciplina che racchiude in sé l’antico istinto legato all’orientamento e al desiderio di esplorare, ma al tempo stesso vuole dimostrare che il gioco di squadra, l’aspetto green, unito a quello sportivo e culturale possono coesistere ed essere unico obiettivo di divertimento.

E infine ma non meno importante l’orienteering volge lo sguardo alla promozione turistica e allo sviluppo del territorio locale proprio grazie alla partecipazione collettiva dei commercianti che lo hanno scelto quale veicolo per la diffusione dei propri prodotti