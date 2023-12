Intervento del PD Senigallia a seguito dell’approvazione del Bilancio 2024-26 "Opposizione propositiva, ma nessun emendamento approvato: sollevato il potenziale conflitto di interessi dell'ass. Romagnoli"

Giovedì si è concluso in Consiglio comunale l’iter di approvazione del Bilancio 2024-2026, sicuramente l’atto più importante di un’amministrazione comunale, con il quale dà il proprio indirizzo politico allo sviluppo della città. Ovviamente la visione del centrosinistra è opposta a quella della destra di governo, ma in ottica costruttiva come gruppi Partito Democratico, Diritti al Futuro, Vola Senigallia e Vivi Senigallia abbiamo proposto una serie di emendamenti e risoluzioni che andassero a rendere quantomeno accettabile il Bilancio in alcune delle sue parti.

Chiaramente, però, anche quest’anno Olivetti e la sua maggioranza hanno respinto tutti gli emendamenti da noi proposti, dalla rotatoria e ciclabile in zona Borgo Catena (come tra l’altro richieste dai cittadini) fino all’ampliamento delle fasce di esenzione IMU e IRPEF, passando per un sostegno economico al Consiglio delle Donne. Olivetti si è ben guardato dall’accettare i nostri emendamenti senza mai però entrare nel merito politico delle questioni, ma rifugiandosi come al solito in questioni procedurali e di competenza tra i vari enti.

Grande assente nel dibattito è stato il gruppo di Fratelli d’Italia, i cui esponenti oltre ad essere stati per lungo tempo fuori dall’aula, non hanno fatto alcun intervento né in fase di discussione né in fase di dichiarazione di voto. Sicuramente hanno pesato le dimissioni dell’ex assessore al Bilancio Bizzarri che se ne è andata dalla Giunta sbattendo la porta denunciando un clima pessimo e di divisione all’interno della Giunta stessa.

Un ultimo commento dobbiamo spenderlo per un fatto che pone molti interrogativi e sul quale tutta la maggioranza, in particolare i suoi consiglieri, spesso silenti, dovrebbe interrogarsi. Uno dei primi atti di Giunta approvati dall’assessora Romagnoli apre ad uno scenario quantomeno nebbioso che necessita di un immediato chiarimento. Si tratta della Deliberazione della Giunta municipale n°264 dell’11/12/2023, con la quale “si determina per l’anno 2024 la possibilità di assegnazione alle attività economiche ubicate sui lungomari di stalli auto esclusivi (…) nei parcheggi ex Italcementi, Villa Torlonia, con l’applicazione della tariffa di 2,00 euro al giorno” per la stagione estiva. Sarebbe tutto normale se non fosse che la neo assessora al Turismo Simona Romagnoli sia un’operatrice turistica, come lei stessa ama definirsi e come si può evincere dalla documentazione pubblica da lei presentata. Un grave fatto, quindi, certamente di inopportunità politica, se non di più.

Basterebbe, dunque, questo ultimo fatto per rendere invotabile questo bilancio. Quando la nostra coalizione ha fatto notare ciò in Consiglio ovviamente Massimo Olivetti ha dismesso per un attimo le vesti di Sindaco per assumere quelle della sua professione di avvocato senza però entrare nel merito della questione sollevata. Questo è però un fatto grave su cui la città ed in particolare tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione non possono far finta di nulla. Chiediamo quindi un chiarimento immediato all’assessora: la città esige trasparenza dall’amministrazione.