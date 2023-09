A Senigallia “Camere con vista” Il 22 settembre il convegno

22 settembre 2023 ore 17,30

Senigallia, Rocca Roveresca

Il progetto CAMERE CON VISTA – Pesaro San Benedetto/Andata e Ritorno, si avvia alla conclusione con il Convegno, che si tiene venerdi’ 22 settembre alle 17,30 alla Rocca Roveresca di Senigallia.



Intervengono il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, l’economista e Presidente di Istao Mario Baldassarri, l’architetto e studiosa dei processi territoriali legati alla città adriatica Giulia Menzietti di UNICAM, il critico letterario e scrittore Massimo Raffaeli, i curatori della mostra Cristiana Colli e Carlo Birrozzi. L’obiettivo è fare il punto sulla metamorfosi del paesaggio umano e sul nuovo modello di sviluppo socio-economico e culturale che sta attraversando non solo le Marche, ma la dorsale adriatica italiana nella dimensione transfrontaliera.

Camere con vista. San Benedetto/Pesaro. Andata e ritorno, progetto vincitore dell’avviso pubblico Strategia Fotografia 2022 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, è stato presentato il 6 luglio con la mostra presso la Rocca Roveresca di Senigallia a cui è seguita il 21 luglio la partecipazione alla 13°edizione di Demanio Marittimo.Km-278.

In mostra le opere di tre autori – Luca Capuano, Paola De Pietri, Pierluigi Giorgi – impegnati in percorsi e ricerche differenti, tra approcci di tipo documentario e sguardi artistici a forte contenuto sperimentale, ma tutti uniti dalla riflessione sul paesaggio come tema centrale di studio, attenzione e riflessione formale.

Le declinazioni degli immaginari affiancano al linguaggio artistico dei fotografi la partecipazione di Alessio Ballerini – sound artist e filmaker – come ampliamento ulteriore. La sua proposta autoriale coglie le sollecitazioni poetiche ed estetiche della ricerca sugli archivi come giacimento demo-antropologico, l’incontro con i pionieri – testimoni di una stagione del ‘900, il racconto dei luoghi fatti di sguardi e suoni, attraverso una restituzione tecnologica in forma di installazione multimediale che coglie potenzialità inesplorate e ibridazioni tra i linguaggi.

L’esperienza – articolata per linguaggi e fronti di ricerca – è stata anche al centro di workshop di progettazione e accompagnamento per gli studenti di ISIA Urbino – selezionati tra i vari corsi della scuola – come forma di ingaggio alla conoscenza e pratica contemporanea, e sarà visibile in forma di libro come esito del progetto di formazione multidisciplinare.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Demanio Marittimo.Km-278 in collaborazione con la Direzione Regionale Musei MIC Marche guidata da Luigi Gallo, con ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura e con ISIA Urbino.

L’ICCD ha dato contributi differenti per lo sviluppo del progetto, tra i quali l’avvio della committenza di Pierluigi Giorgi e il consolidamento della collaborazione tra l’Istituto e la Rocca Roveresca, grazie alla formula #ICCDOFFSITE. Inoltre tutte le opere esposte in mostra entreranno a far parte delle collezioni di fotografia contemporanea ICCD, andando ulteriormente ad incrementare il vasto patrimonio documentale di questa porzione di territorio.

Il progetto editoriale, che seguirà la mostra sarà un’esperienza di ricerca per il team grafico selezionato da ISIA e di coabitazioni – accanto ai progetti fotografici di Paola De Pietri e Luca Capuano, l’esperienza lungo la linea di costa in forma di leporello di Pierluigi Giorgi e l’antologia letteraria curata dal critico Massimo Raffaeli. E’ previsto il coinvolgimento di architetti, filosofi, poeti, scrittori, economisti, studiosi del paesaggio socio-culturale marchigiano.

La mostra alla Rocca Roveresca si conclude domenica 1° ottobre.

www.mappelab.it

