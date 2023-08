Dal 23 al 26 agosto 2023 a Senigallia la 41esima edizione dei Giochi senza Barriere Nelle aree parrocchiali del Portone bambini e ragazzi tra gioco e riflessione nel nome di Super Mario Bros

Giochi Senza Barriere: un appuntamento atteso da grandi e piccoli. Tre e più giorni di giochi, incontri, divertimento, riflessioni, servizio.

Da settimane gli animatori stanno preparando queste giornate dell’ultima settimana di agosto e i protagonisti saranno proprio loro, gli oltre 250 bambini e ragazzi che giocheranno, accompagnati da più di 100 educatori, insieme alle loro famiglie e agli adulti della parrocchia.

L’ambientazione dei giochi sarà la vicenda di Super Mario, uno degli italiani più famosi al mondo: idraulico di professione ed eroe per hobby, basso e tracagnotto, ha un grosso nasone a patata e dei baffoni neri, una maglia blu e una buffa tuta rossa e porta calcato sulla testa un grosso cappello color cremisi. Non lo si può incontrare per strada, eppure tutti lo conoscono.

In fondo, quel che Super Mario Bros ci insegna è, in un certo senso, la riscossa dell’uomo comune, un uomo che non è certo un Adone e che fa un lavoro modestissimo ma che riesce a diventare eroe per un giorno e a trovare l’amore di una bella principessa. Non abbiamo bisogno di eroi, ma di persone responsabili.

Ecco il programma dell’edizione n. 41 dei Giochi Senza Barriere, che si svolgerà nei campi da gioco della parrocchia in via Gramsci e in piazza della Vittoria.

Mercoledì 23 agosto serata iniziale alle ore 21.15 e inaugurazione dei giochi.

Giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 agosto i bambini e i ragazzi giocheranno e rifletteranno accompagnati dagli educatori.

Nelle tre sere piazza della Vittoria sarà animata.

Giovedì 24 agosto apertura dello stand gastronomico alle ore 19.30. Alle ore 21 spettacolo: “San Francesco uno di noi”, spettacolo di musica e parole con la Scuola di Musical del Teatro Portone e i frati della pastorale giovanile delle Marche

Venerdì 25 agosto dalle 19.30 “Cena con super Mario” gioco a squadre con i posti già esauriti.

Sabato 26 agosto celebrazione all’aperto della Messa alle ore 19, apertura dello stand gastronomico alle ore 20 e poi alle ore 21.30 spettacolo finale e premiazione di tutti i ragazzi.