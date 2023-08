“Le frecce della Spiaggia di Velluto”, che grande successo L'evento sarà sicuramente riproposto

Sport

Grande successo di partecipazione e di pubblico a Senigallia per la prima edizione della manifestazione sportiva di Atletica Leggera “Le frecce della Spiaggia di Velluto” promossa e organizzata dalla Società Atletica Senigallia.



La gara di velocità sui cinquanta metri rivolta a giovanissime e giovanissimi dai sei a tredici anni, ha visto la presenza di oltre trecentocinquanta partecipanti, provenienti non solo da tutta la Regione Marche, ma anche da tutta l’Italia e dall’Estero, che sul campo di gara, allestito per l’occasione sul Piazzale della Libertà, con la splendida Rotonda a Mare come sfondo, si sono confrontati con sportività e sano spirito agonistico, mettendo in evidenza Fair-Play e grande entusiasmo.

Con il pubblico delle grandi occasioni, numerosissimo e appassionato, la manifestazione si è svolta in due fasi: nel pomeriggio le batterie e nella serata, dalle 21:30 in poi, semifinali e finali con premiazione a seguire.

“Essendo la prima edizione possiamo dire che è stato un grande successo sia come partecipazione che come pubblico – affermano gli organizzatori – sicuramente per le prossime edizioni, che organizzeremo in futuro, sarà nostra cura mettere a punto alcuni miglioramenti tecnici e organizzativi che non mancheranno”.

Ottima la partecipazione collaborativa di tutto lo Staff dell’Atletica Senigallia che con il settore giovanile e con i più esperti è riuscita a gestire nel migliore dei modi un numero importante, e forse anche inaspettato, di partecipanti che hanno affollato le corsie di gara per tutto il pomeriggio proseguendo poi fino a tarda sera.

Per la buona riuscita della manifestazione si ringraziano: King Sport di Senigallia che da sempre promuove manifestazioni sportive sul territorio, l’Amministrazione Comunale del Comune di Senigallia, Subissati, Panathlon Club International Senigallia, Confcommercio Senigallia, Federazione Italiana Atletica Leggera Comitato Regione Marche, Senavis, Sodico, Casali Sport e Street Athletics Kids che di concerto hanno sostenuto la manifestazione, colorando il Lungomare con momenti belli di sport, spettacolo e divertimento.

Appuntamento dunque al prossimo anno, per un evento che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento come manifestazione sportiva dell’estate.