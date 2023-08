Gli operatori del Cup ringraziano per l’apprezzamento "A volte sbagliamo ma sempre in buona fede"

“Certi di interpretare il pensiero di tutti gli altri colleghi siamo a ringraziare l’assessore alla Sanità della Regione Marche

Filippo Saltamartini per le parole di gratitudine e di apprezzamento che ha rivolto nei confronti degli operatori del Cup, sia del personale dei front office dei vari punti dislocati in tutto il territorio, ma anche degli sportelli del back office e degli operatori telefonici oltre che di tutti coloro che lavorano nei gruppi della presa in carico delle liste di attesa. Il nostro lavoro è improntato all’ascolto e all’accoglienza delle persone che si rivolgono alle nostre strutture, nelle situazioni piu disparate, ma possiamo assicurare che ogni giorno con grande volontà ci poniamo con spirito positivo cercando di trovare soluzioni per tutti.

A volte è più facile, altre più difficile, ma siamo sempre in prima linea. Grazie assessore per le parole di elogio che ci ha rivolto, continueremo a fare del nostro meglio con tutto l’impegno di cui siamo capaci. A volte sbagliamo ma sempre in buona fede e la sua fiducia ci da la forza per migliorare”.

Da

Ast Ancona