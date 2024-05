PD Marche, provinciale e Senigallia sul piede di guerra: “Negato il confronto democratico” I vertici dem attaccano dopo i no del sindaco Olivetti a concedere suolo pubblico per l'attuazione di iniziative politiche - VIDEO

Questa mattina il PD Marche, congiuntamente al PD Federazione di Ancona e al PD Senigallia hanno convocato una conferenza stampa urgente a fronte degli ultimi gravi accadimenti.

Il Sindaco Olivetti, espressione di una giunta di centrodestra, infatti, ha negato per ben due volte l’occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento della Festa dell’Unità regionale e provinciale, prevista per la seconda metà di luglio, e per una manifestazione sul tema della sicurezza dal rischio idrogeologico del fiume Misa, programmata per lo scorso sabato 18 maggio, vicino all’ex Ponte Garibaldi.

Azioni che, di fatto, hanno ostacolato l’attuazione di due iniziative politiche di rilievo regionale oltre che locale.

Giovanni Margiotta era presente alla conferenza stampa in rappresentanza della Federazione di Ancona: “Nonostante le immediate rassicurazioni informali del Sindaco si sono attesi poi ben 50 giorni prima di formalizzare il diniego formale. È sembrata palese la volontà di attendere la concomitanza con altri eventi per prendere una qualsiasi scusa. Le feste dell’Unità non sono solo meeting di Partito ma anche un’occasione per far conoscere i territori ad un vasto pubblico, soprattutto in una Festa che voleva essere regionale. Il Sindaco però è disposto a sacrificare la promozione del territorio per i personali scopi politici di parte”.

“Il Sindaco Olivetti in poche righe ha liquidato la questione Festa Unità con la scusa di altri eventi estivi concomitanti. Quindi il Sindaco vorrebbe farci credere che in piena estate, in una città turistica come Senigallia, non possano coesistere più eventi in luoghi diversi?” chiosa la segretaria regionale PD Marche Chantal Bomprezzi.

“Stessa filastrocca per la manifestazione a difesa del fiume pensata insieme con le altre forze di coalizione – spiega il segretario PD Senigallia Massimo Barocci. A nostro avviso ci si nasconde dietro norme e regolamenti per mascherare un disegno, ormai divenuto piuttosto chiaro, di ostracismo politico. Continueremo a batterci contro questo assurdo diniego”.

“È sempre più evidente che il moderato e civico Sindaco Olivetti sia in realtà espressione della destra più estrema – aggiunge il capogruppo PD Senigallia in Consiglio comunale Dario Romano. Il 28 maggio continueremo la nostra protesta in Consiglio comunale e invitiamo tutti i cittadini a partecipare”.

Il Partito Democratico non intende arrendersi, in difesa dei propri diritti e a garanzia di un equilibrato confronto democratico. La questione è stata sollevata anche al Partito nazionale, annunciata un’azione parlamentare da parte del Senatore marchigiano PD Francesco Verducci.