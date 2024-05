Allerta gialla per temporali sulle Marche anche per martedì 21 maggio 2024 La Protezione Civile Regionale dirama un nuovo avviso meteo

La Protezione Civile Regionale, in data lunedì 20 maggio, ha emesso il messaggio di Allertamento n.30 per criticità dovuta a temporali, valido per tutta la giornata di martedì 21 maggio 2024.

Per la prima parte di martedì sono previsti rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità. I fenomeni si esauriranno a fine mattinata, contestualmente all’instaurarsi di venti sud occidentali che saranno maggiormente intensi nelle zone alto collinari e montane ove le raffiche raggiungeranno il grado di burrasca.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

