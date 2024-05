Nuova legge sulla caccia, Coldiretti Marche annuncia la mobilitazione "La certezza del risarcimento del danno deve essere sempre garantita"

633 Letture Associazioni

È ancora in gestazione dopo il passaggio in Commissione consiliare ma fa già parecchio discutere la nuova pdl sulla caccia con Coldiretti Marche che annuncia fin da subito una mobilitazione se non saranno accolte le richieste degli agricoltori. A partire proprio dalla volontà di introdurre un limite massimo di utilizzo delle risorse degli ATC per eventuali maggiorazioni sui danni arrecati alle colture.