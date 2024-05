“In Cucina con Mamma Alex” di Alessandra Evrard: doppia presentazione a Senigallia Organizzazione e semplici ricette green per stare bene in famiglia

132 Letture Cultura e Spettacoli

Dal 21 maggio per Fabbri Editori esce IN CUCINA CON MAMMA ALEX il primo libro della seguitissima Alessandra Evrard, content creator appassionata di cucina e natura e mamma di tre figli che nel suo canale “semplicementealex3” aiuta a organizzarsi al meglio tra i fornelli, risparmiando tempo, denaro e fatica.

“Ho scritto questo libro – racconta Alessandra – per raccontare il mio percorso in cucina da disorganizzata cronica a organizzata felice con un considerevole semplificazione della mia vita. Io non ho avuto una mamma o una nonna da cui imparare a cucinare ma fin da bambina mi sono destreggiata come potevo tra i fornelli sognando di avere un giorno una famiglia tutta mia, numerosa e unita per cui creare piatti speciale e avere momenti di condivisione a tavola. Io sono arrivata a sapermi organizzare a piccoli passi – continua l’autrice – sbagliando, studiando, leggendo, guardando video, provando e vorrei, con questo libro, rendere fruibile a tutti quello che ho imparato, mischiano la mia esperienza e la pratica, per dare a chi lo desidera un aiuto concreto e migliorare tempo e gestione del proprio tempo”.

L’arma vincente di Alessandra è dunque l’organizzazione, basata principalmente sul batch cooking, che le consente di preparare in anticipo le materie prime. Con le sue ricette facili ed “elastiche”, ha fatto scoprire alla sua famiglia e a chi la segue che l’alimentazione vegetale non significa rinuncia ma bontà, salute e divertimento, riuscendo a soddisfare i gusti, tutti diversi, dei propri familiari grandi e piccoli.

“Desidero portare i legumi sulle tavole di chi ancora non li ha scoperti – aggiunge Alex che deve a questi vegetali parte del suo successo – perché tutti possano beneficiare del loro prezioso nutrimento. Malgrado quello che si possa pensare con i legumi, infatti, si possono preparare sfiziose e gustosissime ricette adatte e amate anche dai bambini”.

Alessandra firmerà le copie del libro alla Giunti di Senigallia martedì 21 maggio alle 17 e poi ancora sempre a Senigallia, nell’ambito di Fosforo: la festa della scienza, lo presenterà giovedì 23 alle 17 in piazza Roma. Il 25 maggio, invece, alle 17 sarà alla Mondadori del Centro Commerciale Ascoli Piceno Battente mentre il 30 maggio alle 18.30 è prevista una presentazione alla Ubik di Ancona in Corso Mazzini. Altre tappe sono in fase di definizione.

ALESSANDRA EVRARD nasce il 3 luglio 1991 in Belgio e diventa mamma giovanissima. Nel tempo impara a destreggiarsi tra figli, lavoro, cucina e casa, con piccoli trucchi e un metodo imbattibile. Da un semplice blog è arrivata al successo su Instagram e poi su YouTube. Oggi è seguitissima sul web come Semplicemente Alex, mamma di tre. Questo è il suo primo libro.