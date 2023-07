Presentata un’interrogazione da parte del consigliere Dario Romano Nel mirino le criticità idrogeologiche che interessano la zona nord di Senigallia

Interrogazione a risposta scritta su criticità idrogeologiche della zona nord di Senigallia

Premesso che in data 16-17/05/2023 il Comune di Senigallia è stato colpito da una ondata di forte maltempo, l’ultima di una lunga serie;

Premesso che questa perturbazione era ampiamente prevista da tempo ed è stata diramata, da parte della Regione Marche, una allerta meteo arancione per i giorni in questione;

Premesso che nella parte nord della città, per quanto riguarda i reticoli idrografici minori, in special modo, esistono criticità presenti da diverso tempo;

Premesso che, allo stato attuale e a differenza del passato, Comune e altri enti preposti dispongono delle risorse necessarie per risolvere queste criticità;

Tutto ciò premesso, si richiede alla s.v.:

Quali lavori sono previsti per i fossi nella zona nord della città, con particolare riferimento al Fosso del Trocco e al Fosso delle Cone?

Per quanto riguarda il fiume Cesano, ci sono dei lavori in previsione? A cura di chi, per quale importo, e con quali tempistiche?

Si richiede risposta scritta.