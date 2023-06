Crescere nella cooperazione alla Leopardi di Senigallia Iniziative della scuola dell'istituto Senigallia Sud Belardi

“Tu lo sai cos’è una cooperativa sociale e come si organizza un’assemblea dei soci? A cosa serve uno statuto sociale? Cos’è il capitale sociale, cosa fa il presidente e come si elegge? Qual è la funzione dei sindaci e dei cassieri all’interno di una cooperativa?”.



Queste domande ce le poniamo anche noi adulti, che non sempre siamo informati sul lavoro cooperativo, ma gli alunni delle classi quarte A e B della Leopardi, oggi sono pronti a rispondere.

Infatti, hanno dovuto imparare a conoscere il proprio spirito imprenditoriale, a presentare ai propri amici una candidatura al ruolo dei presidente o di cassiere con tutte le emozioni e le paure dei bambini, a fare una campagna elettorale argomentata e combattuta anche dal punto di vista degli elettori, che devono votare non in base alle amicizie ma al valore di quanto proposto dai candidati.

Hanno appreso come esperienza diretta qual è il valore di un lavoro che ha a cuore il risultato di un intero gruppo, che decide in maniera corale come portare avanti l’obiettivo stabilito riunendosi in assemblea sociale, come gestire un capitale economico che ha come finalità la solidarietà, come

reinvestire la quota necessaria alle attività dell’anno successivo in una proiezione verso il futuro.

Realizzano manufatti, curano tutte le fasi dalla progettazione alla pubblicità fino alla vendita,

superando l’imbarazzo o il timore del non saper fare.

Crescere nella cooperazione è un progetto di educazione cooperativa che pone un particolare

accento sulla cura dell’ambiente, la Leopardi ha ottenuto il finanziamento dalla BCC Ostra e Morro

d’Alba e coordinato dalla prof.ssa Bianca Maria Ventura, rivolto a tutti i segmenti di scolarità, attivo

nelle Marche dal 2006.

Le attuali classi 4^A “Scoiattoli volanti” e 4^B “Amici creativi” (ex Amici Orsi) della Scuola

Primaria Leopardi, seguite dalle insegnanti Simonetta Marconi e Silvia Casavecchia, hanno partecipato a questo progetto nelle edizione degli anni scolastici 2019/2020 (classe prima),

2020/2021 (classe seconda) , 2021/2022 (classe terza). Nell’a.s. 2021/2022 le classi si sono costituite in ACS, cioè Associazione Cooperativa Scolastica, una realtà concreta del tutto simile a una reale impresa cooperativa, volta alla produzione di un bene o servizio dotato di valore di

scambio e frutto dell’impegno condiviso di tutti gli alunni-soci.

Nel corrente anno scolastico 2022-2023, il prodotto finale dell’intercooperativa “Amici volanti” è stato uno spettacolo teatrale dal titolo “4 Ulisses for the future”, una reinterpretazione in chiave ecologica dell’Odissea.