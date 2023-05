Notte dei Musei, il programma a Senigallia Sabato 13 maggio

627 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 13 Maggio, in occasione della “NOTTE DEI MUSEI”, la città di Senigallia e i suoi musei saranno teatro di speciali iniziative e conferenze.

A Palazzetto Baviera dalle 10,30, appuntamento con “Palazzo delle Meraviglie: il percorso per il recupero degli stucchi di Federico Brandani” con l’Architetto Cecilia Carlorosi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Pesaro e Urbino.

Interverranno Simone e Maria Fortuna, i restauratori che racconteranno il complesso lavoro di restauro della Sala di Ilio che li sta impegnando da circa un anno. Seguirà una visita alla Sala per ammirare gli stucchi, che lentamente stanno tornando all’antico splendore. Il Palazzetto sarà poi visitabile dalle 17 alle 23 con tariffa agevolata per tutti i visitatori.

Alle ore 18, il quarto e ultimo appuntamento, del ciclo di conferenze “Incontri a palazzo”. Ci accompagnerà in questa conversazione la Prof.ssa Anna Maria Ambrosini Massari, ordinaria di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Urbino, che parlerà dei magnifici stucchi del Brandani, un viaggio tra la storia romana e la mitologia greca.

Alle ore 21.30 il cortile di anima di musica pop, con l’intrattenimento curato dalla scuola di Musica Bettino Padovano con Vanessa Chiappa (voce) e Anna Greta Giannotti (chitarra). Un’occasione per scoprire i talenti della scuola senigalliese.

Palazzo del Duca sarà aperto dalle 17 alle 23 sempre con tariffa agevolata per tutti i visitatori. Alle 21,30 inizierà l’intrattenimento musicale jazz a cura della scuola di Musica Bettino Padovano con Marta Giulioni (voce ed effetti) e Stefano Coppari (chitarra, effetti, loops). Dalle 22 sarà possibile usufruire della guida gratuita per le mostre di Mario Giacomelli e Sue Park per cui è consigliata la prenotazione.

Visionaria sala “Carlo Emanuele Bugatti” apre alle 16 con una visita guidata con Stefano Schiavoni alla mostra AMBIENTI. Alle 17 invece visita guidata all’Italia Riciclata di Michelangelo Pistoletto con Aldo Grissini, direttore del Museo Statale Tattile Omero.

Il Museo di storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Alle 18 Gabriele Carboni (chitarra e voce) e Donato Mori (organetto) ci porteranno in un mondo di folklore con le “Ballate di cantastorie e canti tradizionali”.

L’Area Archeologica e Museo la Fenice riapre dopo i lavori di manutenzione. Sarà possibile visitare le fondamenta della città romana e le sue strade, il cardo e il decumano, dalle 17 alle 23. Alle 21,30 l’atmosfera sarà ancora più suggestiva con la musica tra jazz e bossa nova a cura della scuola di Musica Bettino Padovano con Samuele Garofoli (tromba e flicorno), Giacomo Rotatori (fisarmonica), Claudio Zappi (basso elettrico) e Lorenzo Alessandri (batteria).

Alla Rocca Roveresca una serata densa di impegni, alle ore 20,30 un assaggio di musica classica a cura della scuola di Musica Bettino Padovano con gli allievi delle classi di pianoforte di Ilenia Stella, Mariana a Rexha e Davide Caprari (Sofia Pupulin, Samuel Freddari, Pietro Luminari, Matteo Montironi, Siman Wu) e della classe di violino di Annalisa Trizio (Aida Ceccacci, Giulia Berluti, Alessandro Bruni) accompagnati al pianoforte da Sofia Pululin e da M. Annalisa Trizio (violino) e M. Gabriele Felici (violoncello). Alle ore 21“Mari, fiumi, conchiglie: la Rocca e le sue risorse idriche” una interessante visita guidata, dal costo simbolico di 1 euro. Sempre alle ore 21, Serge Plantereux terrà la visita guidata alla mostra “Chi ha paura del proprio riflesso? Una giornata con Charles Baudelaire”, l’ingresso avrà il costo di 1 euro. Per info o prenotazioni agli eventi della Rocca Roveresca: roccaroveresca.senigallia@cultura.gov.it; +39 07163258

Palazzo Mastai- Casa Museo Pio IX aprirà con degli orari straordinari dalle 21 alle 24. Alle 21,15 e alle 22,15 ci sarà la possibilità di usufruire delle visite guidate gratuite. Una bella occasione per scoprire di più sulla vita di uno dei nostri concittadini più famosi.

L’evento “NOTTE DEI MUSEI” è promosso dalla Regione Marche, Marche Cultura e ICOM. Il progetto è realizzato dal Comune di Senigallia, dalla Direzione Regionale Musei Marche, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ancona, Pesaro e Urbino e dalla Diocesi di Senigallia. Per info e prenotazioni circuitomuseale@comune.senigallia.an.it; 366 679 7942.