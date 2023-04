Comuni, cresce il ruolo del Coordinamento delle Anci regionali italiane Valeria Mancinelli: "Abbiamo vissuto e continuiamo ad osservare un’evoluzione del ruolo dell’Anci e dei sindaci"

C’è sempre più bisogno del Coordinamento delle Anci regionali per offrire ai sindaci le risposte necessarie alle molte problematiche che si trovano ad affrontare. Dalle carenze delle risorse economiche, alla necessità di stabilizzare in via definitiva il personale impegnato nella ricostruzione post sisma, alla partita sul PNRR, al ruolo stesso delle Anci regionali nella filiera istituzionale con Anci Nazionale, all’accoglienza dei migranti, sono tanti i temi dell’agenda su cui Anci Marche ha proposto la riflessione ospitando ad Ancona la Conferenza dei Presidenti, Direttori e Segretari delle Anci regionali italiane.