Pallavolo: Banco Marchigiano Senigallia sul podio nel Torneo di Fano Si chiude il 2022 con un'altra medaglia per la Juniores: bel viatico in vista della ripresa del campionato di Serie C

Si chiude con un altro podio il 2022 dell’US Pallavolo Senigallia, che nell’anno che sta per terminare ha conquistato tra i tanti successi anche il titolo regionale juniores.

Terzo posto infatti nel Trofeo internazionale di fine anno a Fano, organizzato dagli amici della Virtus, per la Juniores neroazzurra 2022-2023.

Decisiva la vittoria sulle piemontesi della Lilliput nella finale per il terzo e quarto posto.

Si tratta dell’ennesima conferma della caratura della Scuola di pallavolo senigalliese che ha contrapposto ad autentiche corazzate allestite con ampie selezioni tra società (e pescando le giocatrici più attrezzate ovunque, compreso in casa nero-azzurra) solo e sempre il proprio vivaio, quello stesso vivaio che pochi mesi fa aveva consentito proprio alla squadra Juniores di accedere alle finali nazionali di categoria in Veneto, dopo aver vinto il titolo Marche: uno storico, doppio, traguardo, non soltanto per l’US ma per tutta la pallavolo senigalliese, forte ancora della propria capacità formativa, fatta di passione e professionalità, senza scorciatoie.

Ancora una volta la US a Fano si è giocata il podio dopo il primo posto dello scorso anno raggiunto con la formazione juniores (in quell’occasione al completo) viatico per il tredicesimo posto in Italia alle finali nazionali 2021-2022.

Le aquile della US sono scese in campo con la banda Sofia Tomassoni nel ruolo di libero, a causa di problemi alla spalla, e schierando addirittura due quattordicenni del vivaio.

Da applausi tutte le formazioni US che hanno partecipato al torneo fanese: il gruppo under 13 arrivato nono su 16, il gruppo under 14 nono su 15, il gruppo under 16 dodicesimo su 30.

Il torneo ha rappresentato anche un modo per tenere alta l’attenzione e migliorarsi in vista della ripresa del torneo di serie C, che vede il Banco Marchigiano chiamato a riscattare nel 2023 una prima parte del torneo 2022-2023 altalenante, con difficoltà mentali da superare per risalire la classifica: diversi elementi della Juniores impegnata a Fano compongono infatti anche la giovane rosa della prima squadra militante in serie C regionale.