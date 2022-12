Presentazione alla libreria Iobook del libro sulla Vigor Senigallia 2021-22 Evento in programma giovedì 29 dicembre alle 17.30 alla presenza dell'autore, Andrea Pongetti

La libreria Iobook del centro storico di Senigallia (via Cavour 32) ospita giovedì 29 dicembre una nuova presentazione del volume “Vigor Senigallia 2021-2022: una stagione rossoblù“, alla presenza dell’autore Andrea Pongetti, giornalista sportivo e socio dell’Associazione di Storia Contenmporanea, che dialogherà con la giornalista Valeria Bellagamba.

Il libro, uscito il 1° dicembre, è già stato presentato alla biblioteca comunale Antonelliana e a quella di Marzocca. Oltre alla indimenticabile stagione 2021/2022, che ha sancito il ritorno in serie D della squadra cittadina, il volume racconta un secolo di storia della Vigor citando ben 992 nomi e l’elenco di tutti i giocatori e gli allenatori che per almeno una volta hanno indossato la maglia con i colori rossoblù della Vigor.

L’autore si era già cimentato in un libro su questo sport nel 2019 scrivendo “Non solo un gioco. Le Marche del calcio” per il Lavoro Editoriale.

L’incontro, a ingresso libero, si tiene alle ore 17.30 di giovedì 29 dicembre a Iobook: la cittadinanza è invitata.

