Incontro particolare per i bambini della scuola dell’infanzia “Fiori e Favole” I piccoli hanno avuto la possibilità di esaminare una mantide religiosa trovata nel giardino della struttura

Nella Scuola dell’Infanzia “Fiori e favole” di S. Angelo l’Outdoor Education è una realtà di tutti i giorni. Nei primi mesi dell’anno scolastico, nel giardino della scuola, i bambini di 3, 4 e 5 anni hanno trovato una Mantide religiosa.

Un incontro casuale che ha dato inizio ad un percorso didattico in cui i bambini hanno sperimentato il metodo scientifico.

Un primo momento di osservazione informale ha dato spazio ad emozioni contrastanti (stupore, timore, curiosità) ed ha permesso di prendere confidenza con l’insetto. Poi la Mantide è stata accolta nell’aula laboratorio che sarà a breve ulteriormente attrezzata grazie ai fondi PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” per osservarla con lenti di ingrandimento, misurarla, riprodurla in disegno.

Infine, per approfondire, un entomologo dell’Università Politecnica delle Marche ha incontrato i piccoli scienziati e ha risposto a tutte le loro curiosità e domande.

Dopo la Scienza… le Favole….i bambini hanno imparato e cantato in coro una storia sulla Mantide religiosa e sulle sue bizzarre abitudini.

Come diceva Alberto Munari. “Per il bambino come per lo scienziato, il problema più importante è capire il mondo, ma per capirlo bisogna provocarlo affinché si manifesti: lo scienziato lo provoca con le sue ricerche, il bambino con i suoi giochi”.

Per questo, nella scuola dell’infanzia di S. Angelo, vengono proposti ai bambini, in modo giocoso, sistematici e stimolanti laboratori scientifici. Giocando i bambini scopriranno durante tutto l’anno scolastico i colori delle foglie, la loro varietà, le cortecce degli alberi, l’ingegnosità dei nidi degli uccelli, la molteplicità degli insetti e dei fiori.

Ovviamente tutte le storie a S. Angelo sono a lieto fine: la Mantide religiosa è ora di nuovo libera nel suo ambiente naturale!