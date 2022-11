L’imprenditore Riccardo Montesi eletto nella “Terna dei saggi” di CONFAPI L'assemblea per la nomina del nuovo Presidente nazionale si terrà martedì 8 novembre a Roma

161 Letture Associazioni

L’imprenditore di Senigallia Riccardo Montesi, già presidente Nazionale di UNITAL (categoria legno mobili arredamenti e forestazione) è stato eletto dal direttivo Nazionale nella TERNA dei SAGGI incaricati per la consultazione dei presidenti delle territoriali del sistema Confapi in Italia per individuare il nominativo del nuovo presidente Nazionale di Confapi da portare alla prossima assemblea che si svolgerà all’hotel Parco dei Principi a Roma in data 08 novembre in sostituzione di Maurizio Casasco.

Soddisfazione è stata espressa da Montesi e dalle territoriali delle Marche per il prestigioso incarico.

da: CONFAPI (Confederazione Nazionale della Piccola e Media Industria Italiana)