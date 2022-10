Partite a Senigallia le sfide tra futuri chef, pasticceri, barman e manager – FOTO Al Panzini le Olimpiadi europee delle scuole alberghiere

215 Letture Associazioni

È iniziata la due giorni di competizioni tra gli studenti AEHT (l’Associazione europea delle scuole alberghiere e del turismo) all’Istituto Panzini di Senigallia! Un’occasione per la città di ripartire al massimo con l’energia dei giovani.

Sono 800 tra allievi e professori degli istituti alberghieri di tutta Europa che si ritrovano qui. Futuri chef, barman, pasticceri e maitre si stanno sfidando nelle aule dell’istituto di Senigallia per il titolo europeo. Sono rappresentati 23 Paesi, che stanno colorando e riempiendo Senigallia: 400 studenti e 400 docenti pronti a giocarsi le medaglie di oro, argento e bronzo delle Olimpiadi della ristorazione europea.

Le sfide continuano domani, giovedì 20 ottobre, a partire dalle 8. Venerdì 21, infine, saranno premiati i vincitori delle categorie, in squadra oppure singolarmente nel caso dei barman, durante la grande Cena di gala in Piazza Garibaldi a Senigallia, quando è previsto l’arrivo di una Astronave interstellare.

Le competizioni si possono anche seguire online, accedendo al portale Open Panzini e collegandosi al link, scegliendo “Campi di gara”, per selezionare la disciplina da visualizzare.

https://panzini.ambientivirtuali.it/open2022/

Le competizioni, dal menu al business

Undici competizioni in tutto: come accogliere ospiti in reception, servire al tavolo, come versare uno spumante, come si cucina ma anche come si pulisce. E ancora le sfide a colpi di cocktail, poi abbinare il giusto vino al menù proposto e saper riconoscere bevande e cibi dall’odore: queste gare preparano i ragazzi a diventare i leader nel loro campo. Gli alimenti per le sfide di cucina sono offerti dalla catena di supermercati Sì con te, che conta oltre 100 punti vendita principalmente nelle Marche e in Abruzzo.

Nella gara Barista, la sfida era quella di preparare un caffè espresso e un cappuccino a regola d’arte, oltre che un “caffè d’autore” con ingredienti a sorpresa, come la buccia d’arancia. Sfida simile anche per i 50 partecipanti alla competizione Cocktail, che hanno composto due drink classici e una creazione libera con elementi pescati da un mistery basket.

Nella disciplina Culinary Art, 60 studenti, divisi in squadre, hanno lavorato come in un ristorante preparando un menù per tre persone: antipasto primo e dolce. In Pastry, invece, 36 ragazzi e ragazze in due ore hanno preparato una versione moderna della crostata al limone. Nel Decathlon, 36 studenti hanno mostrato le loro qualità da futuri chef, dalla creazione di piatti con ingredienti assegnati all’impiattamento, dalla collaborazione alla pulizia nell’esecuzione, cimentandosi in dieci prove differenti.

Come in un vero ristorante si è passati dalla cucina al servizio in tavola con Restaurant Service e Wine Service: 40 studenti come veri sommelier, hanno servito, degustato e consigliato l’abbinamento giusto con i cibi. Ma non è tutto, perché l’alberghiero non è solo cucina. Nelle prove teoriche di Hospitality Management e Strategic Thinking, per esempio, in cui bisogna dimostrare competenza nella gestione di una struttura di accoglienza e di problem solving. Front Office riguarda invece il contatto e l’interazione con il pubblico al bancone di un. Per la disciplina Tourist Destination, i concorrenti hanno presentato un progetto che tiene insieme innovazione, sostenibilità e digitalizzazione.

I giudici

I giudici fanno parte dell’Associazione europea hotellerie e turismo (AEHT) e tengono conto della velocità di esecuzione, della pulizia, del gusto e anche della capacità di creare un team. Infatti per competizioni come Restaurant Service (servizio a tavola) e Cooking, le squadre da due o da tre sono composte da nazionalità miste, che tra loro devono comunicare in inglese, fa eccezione la categoria cocktail, dove i barman gareggiano in solitaria e dove, insieme ai giudici AEHT, votano anche due rappresentanti dell’Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi (Amira) e dell’Associazione italiana barmen e sostenitori (Aibes).

Presente oggi anche Luigi Valentini, presidente della Rete Nazionale Italiana Alberghieri (RENAIA). “Il Panzini come sempre si è fatto trovare pronto e ha accolto con calore 800 persone venute da tutto il continente facendoli sentire a casa, una sfida non facile dopo quanto è successo meno di un mese fa”, ha dichiarato. “Questi eventi sono importanti per la costruzione di un sentimento europeo, perché si vede nel pratico come non esistono stranieri quando si lavora insieme”.

I Partner dell’iniziativa

Banca di Credito Cooperativo di Fano, Cancelloni Food Service spa, Etic, Gruppo Spaggiari Parma, Blu3 pro, Scuola PBS Consulting, Ifg, Tipicità, Italia a Tavola Alma, Swiss Education Group, Costa, Alpitour World e VoiHotels, Risepops mediaagency, Sala e Cucina, Monin, Coldiretti, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Consorzio tutela vini Piceni, Subissati, di Battista, DiGiampaolo caffè, Namirial, Si con Te Supermercati, KING sport e style, Associazione Alberghi e Turismo Senigallia, Federazione Italiana Cuochi, Euro Toques Italia, Le Soste, Intrecci, Nazionale Italiana Cuochi, CNA, Confartigianato Imprese, Confcommercio Marche centrali, Confcommercio Umbria, Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), Lady Chef della Federazione italiana cuochi, Accademia Marchesi, l’Università dei Sapori, Università degli Stranieri di Perugia, CAST alimenti, Unicam.