US Pallavolo Senigallia, esordio no in campionato Pesaro passa 3-0 a Corinaldo

67 Letture Sport

Inizia con il piede sbagliato il campionato di serie C femminile dell’Us Pallavolo Senigallia, sponsorizzata Banco Marchigiano Miv.



Le ragazze di coach Roberto Paradisi, fino ad ora sempre vincitrici in Coppa Marche, sono state battute sabato sera 8 ottobre in casa (nel palasport di Corinaldo) dalla Battistelli Blu Volley Pesaro.

Risultato finale di 0-3 con parziali di 20-25 11-25 e 21-25.

Tanta sofferenza in difesa per le neroazzurre, con molti errori in ricezione ma anche nella costruzione del gioco sono state compiute imprecisioni evitabili.

La giornata negativa è completata dal brutto infortunio alla spalla dell’opposto Rachele Verzolini, per la quale si spera in un veloce recupero.

Ora occorre ripartire subito, già dal prossimo match di campionato: a Urbino si giocherà sabato 15 ottobre ma già giovedì 13 alle 21 è prevista la partita di Coppa contro il Real San Costanzo.