"Progetto Blue Rotary", un ausilio tecnologico all'avanguardia contro l'autismo Consegnato un tablet alla Cooperativa Vivere Verde Onlus di Senigallia - Centro Il Cortile

Nell’ambito di un progetto del Distretto Rotary 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) ideato e concretamente realizzato in collaborazione con la rete delle Associazioni ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria che hanno curato, ognuna per la propria regione, l’individuazione delle strutture destinatarie di 30 tablet di ultima generazione ad altrettanti Centri di Servizio di riferimento per l’autismo dislocati nelle quattro regioni, si è svolta martedì 12 luglio la cerimonia di consegna di un tablet alla Cooperativa Vivere Verde Onlus di Senigallia – Centro Il Cortile.

Questo innovativo dispositivo, tecnologicamente all’avanguardia e dotato di uno specifico software di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) personalizzabile, sarà utilizzato come facilitatore in ambito terapeutico, ma anche nella vita quotidiana, per superare limiti dovuti a deficit del linguaggio e della comunicazione. Il tablet di fatto ha applicazioni che consentono di personalizzare le attività a seconda delle esigenze, è di supporto all’autonomia del soggetto affetto da autismo ma anche alla comunicazione dei bisogni, in qualsiasi contesto di vita. Potrebbe essere utile anche a potenziare la relazione tra genitori e figli e a facilitare relazioni e scambi tra la persona normotipica (educatori, genitori, caregiver) e la persona autistica.

Molte persone autistiche con gravi problemi di comunicazione, non riuscendo ad esprimere verbalmente un forte disagio o un dolore fisico, spesso non hanno altro mezzo che mettere in atto comportamenti problematici, a volte persino autolesivi.

Accompagnata dal past president del Rotary Club Senigallia a.r. 2021/22 Mario Massacesi che ha portato i saluti del neo presidente a.r. 2022/23 Giovanni Consalvo, l’Assistente del Governatore uscente a.r. 2021/22 Gianna Prapotnich del Distretto Rotary 2090 Gioacchino Minelli – insieme alla Presidente di ANGSA Marche Antonella Foglia – ha spiegato come l’iniziativa abbia visto attivamente coinvolti tutti i Club del Distretto per un obiettivo comune e sia nata proprio da questa esigenza: aiutare nelle loro problematiche comunicative e di interazione con il contesto sociale le persone con autismo le quali, in special modo a causa della pandemia, hanno purtroppo visto ulteriormente amplificate situazioni di chiusura e di marginalità. I Centri potranno creare una sorta di “rete-cantiere” per scambiare in progress problematiche, condividere procedure, produrre nuove sequenze di attività tramite video (tutorial), immagini e contenuti audio.

La presidente Foglia ha aggiunto inoltre che il progetto “Blue Rotary” – nato dalla collaborazione dei club Rotary del Distretto 2090 che ha reso concretamente possibile l’acquisto dei comunicatori con Angsa Marche Umbria Abruzzo e Molise – ha avuto la preziosa partnership del Centro Regionale Autismo Adulti delle Marche e del Centro diurno La Semente di Spello. Il progetto, avvalendosi della CAA, conta di iniziare un percorso di facilitazione e incremento della comunicazione nelle persone non verbali autistiche e di preparare persone con disabilità complesse e non collaboranti ad affrontare in modo meno traumatico situazioni particolari come ricoveri ospedalieri, visite ambulatoriali, o semplici prelievi di sangue. L’uso verrà poi esteso anche alla normale vita di tutti i giorni.

Il responsabile del Centro Stefano Galeazzi ha offerto ai presenti l’opportunità di una breve visita guidata alla struttura ed, unitamente agli educatori presenti, ha molto apprezzato la donazione e lo spirito del progetto, fortemente inclusivo e teso a fare rete tra gli operatori dei vari Centri e delle differenti realtà.