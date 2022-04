Senigallia selezionata per Programma ELoGE, marchio europeo eccellenza in governance Presidente Bello designato a rappresentare la città e coordinare attuazione del progetto

Il Comune di Senigallia è stato selezionato per partecipare all’iniziativa europea ELoGE (European Label of Governance Excellence) promossa dal Consiglio d’Europa e dall’AICCRE (Federazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) durante il semestre della Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

L’Amministrazione ha ufficializzato, dopo essere stata selezionata, l’adesione al progetto, in cui l’AICCRE è l’ente accreditato dal Consiglio d’Europa per attuare EloGE in Italia. La Città di Senigallia è componente dell’AICCRE ed è rappresentata, nella sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), dal Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Bello, che è Vice Presidente vicario AICCRE Marche e membro del Consiglio nazionale.

Il progetto ELoGE del Consiglio d’Europa è un marchio europeo di eccellenza della Governance e intende premiare le amministrazioni locali, che si contraddistinguono per un elevato livello di buona governance democratica secondo dodici principi europei: 1. partecipazione civica, rappresentanza, corretto svolgimento delle elezioni; 2. ricettività; 3. efficienza ed efficacia; 4. apertura e trasparenza; 5. stato di diritto; 6. comportamento etico; 7. competenze e capacità; 8. innovazione e apertura al cambiamento; 9. sostenibilità e visione di lungo termine; 10. solidità nella gestione finanziaria; 11. diritti umani, diversità culturale e coesione sociale; 12. responsabilità.

L’AICCRE, avvalendosi della collaborazione di ISIG (Istituto di sociologia internazionale di Gorizia) in qualità di partner scientifico, supporterà le amministrazioni locali, compresa quella di Senigallia, nell’attività di diffusione delle ‘buone pratiche’, che i singoli enti già mettono in atto o che desiderassero mettere in atto, dando concreta evidenza ai principi contenuti nel Programma ELoGE.

Il Programma ELoGE è strutturato in un percorso a tappe e mira a raggiungere una serie di obiettivi, tra cui: la diffusione di ELoGE in Italia e in Europa, il coinvolgimento delle autorità locali, scambio di ‘buone pratiche’ tra gli enti locali europei, il rafforzamento della rete locale ed europea di EloGE, il rafforzamento del patto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Il Presidente Bello è stato designato, vista la sua presenza nei massimi vertici regionali e nazionali dell’AICCRE e considerando anche il suo profilo di competenze amministrative ed istituzionali, quale interlocutore operativo e rappresentante dell’Amministrazione a seguire e coordinare, per Senigallia, il percorso di formazione e di informazione per la diffusione dei dodici principi europei di ‘buona governance democratica’, nonché per l’espletamento delle attività da realizzare in base al Programma ELoGE.