Prolungate le due mostre organizzate dal Circolo Arci Vallone di Senigallia Invertiti gli spazi espositivi per "Io sognatore" e "Attraverso gli occhi delle donne"

Sono terminate con il mese di marzo le due esposizioni artistiche organizzate dal Circolo Arci Vallone presso i locali della propria sede e nella sala al piano terra del Centro Civico di Vallone.

È stato però deciso di prolungare la durata delle due mostre invertendo lo spazio espositivo: la mostra “Io sognatore” di Michele Sperati è stata infatti spostata all’interno del Centro Civico in attesa dell’arrivo, in previsione del 25 Aprile, della grande esposizione “Antonio Gramsci e il ‘900” realizzata in collaborazione con l’Istituto Gramsci Marche, mentre l’esposizione fotografica “Attraverso gli occhi delle donne” è stata collocata nei locali del Circolo, in occasione della riapertura del bar con il nuovo gestore, e qui rimarrà per tutto il mese di aprile.

Un’opportunità ulteriore dunque per ammirare i lavori grafici dell’illustratore Michele Sperati e per fermarsi a riflettere sugli 8 scatti realizzati da Beatrice Perticaroli, Chiara Gualterio, Cristina Cucchi, Gloria Mancini, Matilde Giordani, Patrizia Lo Conte, Pierpaola Reato e Susan Vici, coi quali le fotografe hanno cercato di raccontare il mondo visto con gli occhi della donna. Una realtà in continua evoluzione in cui si parla di diritti, di rinascita e di crescita.

Le due mostre saranno visitabili durante gli orari di apertura del Circolo Arci Vallone.

