A Senigallia alto tasso positività Covid: "Cosa bisogna aspettare per prendere misure?" Romano: "Sindaco smetta di fare l'equilibrista e si dia una mossa"

Gli ultimi giorni di pandemia sono stati molto duri, i contagi a livello nazionale e regionale sono in rialzo così come le terapie intensive. A questo proposito, purtroppo, Senigallia ha il triste primato di essere una delle città a livello regionale (e forse nazionale) con il tasso di positività più alto tra la popolazione.

Inoltre, come ognuno di noi potrà aver verificato o per esperienza personale o di parenti o amici, anche le scuole versano in situazioni molto complicate (pensiamo alla Fagnani o a Marzocca, dove con l’accorpamento con Montignano la situazione è ancora più complessa).

Invece di ignorare il problema, o sottovalutarlo, forse è arrivato il momento che il Sindaco e l’amministrazione comunale si diano da fare per propria competenza e chiedano alla Regione Marche di attivarsi per attenzionare ciò che sta avvenendo a Senigallia. La situazione non è più sostenibile e se non si pongono in essere dei correttivi – uno può essere l’ordinanza sulle mascherine all’aperto nelle zone dove c’è maggiore assembramento o nelle ore più affollate -, rischiamo di peggiorare ulteriormente la situazione.

Cosa altro bisogna aspettare per muoversi?

Dario Romano

Capogruppo in Consiglio Comunale Partito Democratico