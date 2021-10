Il Comitato Genitori del Medi torna a riunirsi Nel corso dell'incontro, avrà luogo l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato per l'a.s. 2021/2022

Mercoledì 6 ottobre dalle 18,00 alle 20,00, presso le Sale Parrocchiali della Chiesa del Portone si riunisce il Comitato Genitori del Liceo Medi, che, agli inizi di ogni anno scolastico, organizza un incontro finalizzato a raccogliere iniziative e proposte da parte dei genitori del Liceo in un’ottica di condivisione e partecipazione dei genitori alla vita della scuola.

La pandemia, per due anni scolastici, ha affievolito se non azzerato il desiderio dei genitori ad incontrarsi, per impossibilità a farlo in presenza o con notevoli difficoltà nella modalità online. Questo ha portato i genitori ad informarsi sempre meno o solo sui canali ufficiali della scuola (registro elettronico, sito ufficiale), ma mai incontrandosi direttamente per confrontarsi su temi importanti e cruciali. Ci abbiamo provato quest’anno a gennaio con la consueta modalità online sul tema: “La Didattica a distanza ieri ed oggi. Riflessioni, esperienze e proposte delle famiglie” e, nonostante una buona partecipazione, si è percepito una grossa difficoltà ad entrare emotivamente sull’argomento visto il mezzo poco consono ad uno scambio più autentico.

Ma, grazie alla Scienza, la situazione sta migliorando e crediamo quindi non più procrastinabile l’incontro dei genitori in presenza seppure con le misure restrittive che bisogna rispettare (*). Nel frattempo, ci sono pervenute da parte di alcuni genitori anche alcune proposte che vorremmo condividere tutti insieme, segno di un rinnovato desiderio di contribuire e partecipare. Infine, nel corso dell’incontro, avrà luogo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato per l’a.s. 2021/2022 da parte dei genitori intervenuti.

(*) saranno rispettate le norme anticovid; tuttavia, sarebbe utile avere un riscontro preventivo della vostra partecipazione, segnalandola a: comitatogenitori.medi@gmail.com