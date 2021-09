Confluenze organizza una escursione alle Grotte di Sant’Eustacchio Le prenotazioni entro le ore 12:00 dell'11 settembre

134 Letture Associazioni

L’Associazione Confluenze organizza per Domenica 12 settembre 2021 una escursione storico naturalistica alle GROTTE DI SANT’EUSTACHIO in Domora.

A pochi chilometri da San Severino Marche, uno dei “sentieri più belli delle Marche” conduce attraverso una valle stretta e spettacolare al magnifico eremo medievale di Sant’Eustachio in Domora, frequentato probabilmente già nel secolo VIII.



Il programma prevede:



Alle ore 8:30 Partenza dal parcheggio tra il casello A14 Senigallia e i Vigili del Fuoco

Alle ore 10:30 Arrivo a San Severino ed inizio escursione

Il percorso è facile, pianeggiante e adatto a tutti: a/r 8-9 km, durata: 2,5-3 ore, dislivello: 80-100 m. Si raccomandano scarpe da trekking e acqua.

Alle ore 13:30 Pranzo al ristorante Salsì con li seguente menu: (antipasti)Salumi con focaccia, Carpaccio di angus cipolla caramellata, maionese e menta croccante, Cannolo di sfoglia ripieno di ricotta e polvere di olive nere;

(primi) Tortello di carne cacio e pepe, Vincisgrassi; Sorbetto; acqua, (vino a parte) e caffè Possibilità di menu vegetariano su richiesta e di pranzo al sacco

Alle ore 15:30 Visita guidata a San Severino, da non perdere la piazza e il teatro

Quota e adesioni Quota+pranzo+guida per i soci di Confluenze €26, non soci €28. Chi vuole può rinnovare l’iscrizione a Confluenze per il 2021 compilando o scaricando il modulo dal nostro sito o richiedendolo al momento della prenotazione al 340 6120985 entro l’11 settembre h 12

www.confluenze.org