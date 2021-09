Senigallia, infermiera 33enne stroncata da una malattia Borgo Bicchia piange la scomparsa di Iryna Zonova

224 Letture Cronaca

Senigallia piange la scomparsa di Iryna Zonova, giovane infermiera di 33 anni stroncata da una malattia che non le ha lasciato scampo. La giovane, residente a Borgo Bicchia con i genitori, era nata in Ucraina ma si era trasferita in Italia da circa 10 anni. Dopo aver conseguito una laurea in Economia nel suo paese di origine, aveva focalizzato i suoi sforzi per coronare il suo sogno di lavorare nel settore sanitario.



Non senza sacrifici si era iscritta alla Facoltà di Medicina della Politecnica, al Corso di Scienze Infermieristiche di Ascoli dove, ad aprile dello scorso anno, è riuscita a conseguire la laurea, che le ha permesso di trovare il lavoro che sognava. Lavorava da poco presso la residenza per anziani Stella Maris di Senigallia quando, a ottobre, ha scoperto la terribile malattia: mesi di sofferenze e di lotta fino al triste epilogo. Tante le persone che la piangono in queste ore.