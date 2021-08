Campanile: “Una alleanza per la sanità cittadina” "A Senigallia ed in Regione i musicanti sono cambiati ma, a quanto pare, non la musica e chi comanda realmente nella sanità marchigiana"

La cittadinanza è costantemente informata della situazione dell’ospedale di Senigallia e dei servizi che eroga e spesso le docce gelate sono più numerose delle belle notizie.



E’ fresca la notizia dell’investimento milionario della Regione ma poi si rompe la TAC e subito dopo l’ascensore del vecchio monoblocco. A detta di molti l’ospedale dovrebbe essere di primo livello ma senza Pronto Soccorso, Diagnostica e Laboratorio Analisi in piena efficienza non è possibile.

Si possono avere locali belli e pure profumati, la strumentazione migliore (ma la TAC ultramoderna è andata a Jesi mentre a Senigallia ne è arrivata una di serie B) ma se poi c’è carenza di medici, tecnici, operatori non serve a un bel niente.

A Senigallia ed in Regione i musicanti sono cambiati ma, a quanto pare, non la musica e chi comanda realmente nella sanità marchigiana.

Per questo motivo motivo occorre promuovere una “santa alleanza” tra centrodestra e centrosinistra, coinvolgere i tre Consiglieri Regionali che abitano nella nostra città, i Comitati in Difesa dell’Ospedale, le Associazioni che ruotano intorno alla Sanità per portare avanti una azione comune, fare gruppo (“fare squadra” si dice oggi). E il Sindaco dovrebbe indossare la fascia tricolore e diventare il perno dell’iniziativa volta a tutelare gli interessi dell’intera comunità, facendosi consigliare anche dai Consiglieri medici che siedono in Consiglio Comunale. Chi meglio di loro infatti conosce l’ambiente, le regole, le “voci” e sa dove incidere?

L’alternativa è che si continui a fare politica sulla sanità cittadina aspettando che la ruota giri, limitandosi a parlare male dell’altro o ad esse colti da amnesie profonde, disimpegnandosi dopo aver attinto consensi proprio grazie alla sanità.

Se il Sindaco Olivetti intende indossare la fascia tricolore e guidare i cittadini in difesa dell’ospedale ci troverà al suo fianco perché in questo caso la contrapposizione sarebbe una stupidaggine.

Gennaro Campanile

Consigliere comunale Amo Senigallia