Il 10 settembre il centenario della Vigor Senigallia Celebrazione al Teatro La Fenice

Si terrà venerdì 10 settembre alle 21, al teatro La Fenice, la festa per il centenario della Vigor Senigallia.



Il Comitato organizzatore, presieduto da Giorgio Marcellini, ha infatti ufficializzato la data di quello che dovrà essere un tributo alla società calcistica cittadina, ricordata sul palco da alcuni dei suoi più importanti protagonisti.

In questi giorni sui social impazzano i promo di invito da parte di alcuni indimenticati vigorini: tra questi, anche il capitano della Vigor che sfiorò nel 1982 la serie C1, Stefano Fabbri, e il bomber di allora, Roberto Ennas, che verrà dalla Sardegna.

Tra le iniziative previste una particolarmente ardita.

Rintracciare i nomi dei circa 1.000 giocatori che in 100 anni hanno vestito il rossoblù per realizzare una maglia celebrativa che li ricordi tutti: la maglia è stata svelata dal testimonial Loris Pasi (ex giocatore, allenatore e dirigente) nel promo dell’evento.