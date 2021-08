Goldengas Senigallia con Marche, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio I gironi della B di pallacanestro

Ostico, non dal punto di vista chilometrico ma per il valore degli avversari, il girone delle anconetane di serie B di basket, tra cui la Goldengas Senigallia, che anche quest’anno sarà il C ma con composizione – ufficializzata nei giorni scorsi – in parte diversa rispetto alla stagione scorsa.

Ancona, Senigallia e Jesi se la vedranno con le altre due marchigiane (Civitanova e la ripescata Sutor Montegranaro), cinque compagini dell’Emilia-Romagna (Rimini, Faenza, Cesena, Imola e Ozzano), tre abruzzesi (Giulianova, Teramo, Roseto) ed altrettante formazioni laziali (le due reatine NPC e Real Sebastiani e la Luiss Roma).

Scongiurati dunque i viaggi in Sicilia, paventati in un una prima bozza uscita a inizio luglio ma già esclusi in una più recente: se le distanze non saranno impossibili, il girone almeno sulla carta pare davvero impegnativo perché ci sono realtà che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana come Rimini, Rieti e Roseto, tutte con l’obiettivo non nascosto di puntare alla promozione in serie A2.