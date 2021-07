Summer Jamboree: divertimento assicurato, il 1° agosto, con Greg and the Frigidaires L'irresistibile live in piazza Garibaldi a Senigallia sarà preceduto da uno spettacolare International Dance Show

Una grande serata quella di domenica 1 agosto al Summer Jamboree, con l’entusiasmante International Dance Show e il live irresistibile in stile cabaret di Greg and the Frigidaires ITA che accenderanno il palco in piazza Garibaldi a Senigallia, main stage del XXI Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso fino all’8 agosto.

Tra un set e l’altro, ci sarà il Record hopdi djs Lucky, Giusy Wild e Sauro a tenere alto il gradiente Rock and Roll. Presenta Alice Balossi, foodblogger, pin-up e appassionata di cultura vintage, che potrebbe essere affiancata dall’esperto Dario Salvatori (amichevole partecipazione), a sorpresa sul palco per regalare aneddoti sulla storia del Rock and Roll.

Ricordiamo che per le norme vigenti, quest’anno si potrà assistere ai concerti solo con posti a sedere. Prenotazione obbligatoria.

Divertimento assicurato con gli incontenibili Greg and The Frigidaires ITA che sul palco non risparmiano buona musica e fulminei sketch. Inizio concerto ore 23.

Incontenibile, capace di regalare ai fan uno spettacolo costruito su pezzi classici e originali, sia in italiano che in inglese, quello che più caratterizza questa band è una irresistibile ironia. Per il pubblico non sarà solo un concerto di alta qualità, ma un vero e proprio show ad alto intrattenimento. Attore e autore per radio, tv e cinema, Greg è ormai un amico affezionato del Summer Jamboree e un artista certamente eclettico. Cantante e chitarrista attivo sulla scena rockabilly romana, la versatilità e conoscenza musicale di Greg e dei suoi compagni di avventura in questa formazione è davvero vasta. Passano dall’autentico Rock’n’Roll al Jazz, arrivando fino ai Beach Boys, attraverso il Doo-wop. Sono infatti tra le pochissime band italiane a proporre il Doo-Wop, branca del Rock’n’Roll nata sul finire degli anni ’50 tra le comunità degli italoamericani e degli afroamericani. Greg and The Frigidaires si ispirano ai grandi classici tra cui Dion&theBelmonts, i Coasters, i Diamonds, i Cadillacs, i Flamingos, ecc…

Il loro concerto sarà precedutoalle 21.30 da uno spettacolo altrettanto coinvolgente, l’International Dance Show con ballerini professionisti e campioni di specialità. Richiestissimi come docenti e apprezzati in gare e esibizioni in tutto il mondo, sul palco del Summer Jamboree con le loro evoluzioni, ci faranno emozionare Vince ITA, Moe JAP, Peter USA, Katja SLO, Lizette SWE, Markus SWE, Remy FRA. Il gradimento e l’interesse del pubblico per la danza in stile e il ballo swing stanno registrando negli anni un incremento continuo. In ascolto nei confronti del pubblico, il Festival ha per questo saputo proporre sempre più occasioni di ballo sociale libero in piazza e lezioni di diverso livello con il Dance Camp. Quest’anno viste le norme vigenti, non sarà possibile ballare liberamente. Sarà però possibile ammirare e applaudire con forza lo spettacolo di chi ha fatto della danza la sua vita e ci farà ricordare la bellezza del ballare insieme a ritmo di Rock and Roll.

Al fine di migliorare la viabilità e decongestionare quanto più possibile il traffico nel centro città, sarà disponibile un servizio Bus Navetta gratuito dai parcheggi scambiatori di Senigallia, dalle 18 alle 02,00 su tre linee: Uscita Autostrada-Ipersimply/Giardini Catalani; Villa Torlonia/Stazione FS; Parcheggi Sud/Stazione FS, nelle giornate di sabato 31 luglio, domenica 1 agosto, giovedì 5 agosto, venerdì 6 agosto, sabato 7 agosto, domenica 8 agosto.

I concerti del Summer Jamboree XXI, per i quali è necessaria la prenotazione, si svolgeranno in un’area dedicata di Piazza Garibaldi, con capienza massima di 770 posti. La prenotazione dei biglietti per i concerti è Sold Out.

Per chi ha riservato il proprio posto a sedere nell’area concerti di Piazza Garibaldi: se il biglietto non dovesse essere utilizzato entro l’orario di inizio del concerto verrà annullato e i biglietti annullati saranno distribuiti al pubblico presente agli ingressi che non è riuscito a prenotare il posto a sedere online.

Gli accessi alla manifestazione saranno comunque liberi, ma con numero massimo di persone che potranno essere ospitate contemporaneamente, nel rispetto delle linee guida covid-19:

3000 persone per Piazza Garibaldi (inclusi i 770 presenti nell’area concerti)

4000 persone per il Rockin’ Village Vintage Market alla Rocca Roveresca e Piazza del Duca.

Ricordiamo l’importanza dell’uso della mascherina, gel disinfettante, distanziamento sociale.

Infopoint in Piazza del Duca, di fronte all’ingresso di Palazzetto Baviera, fino all’8 agosto, dalle 17 alle 24.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XXI edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Wild Turkey, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro